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董娘大鬧賣場退供品！命理師揭「恐怖因果」：把平安也給退了

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲有民眾將祭祀後的供品拿去退貨，命理師分享相關因果。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近日一名在賣場工作的網友透露，有某建設公司的董娘帶著祭拜過的供品回賣場要求退貨，起初店長拒絕退貨，不料董娘直接在賣場內大小聲，還說要找老闆，盧了1小時，店長才無奈拿出自己的錢退給董娘，消息一出也引發熱議。對此，民俗專家柯柏成就分享，拜過的東西再退貨給商家，等同是把求之不得的「平安」給退了，實際上是自己吃了大虧。

針對近期有部分民眾把祭拜過的供品拿回賣場退貨，柯柏成也發文分享這其中的相關因果，他表示，祭拜的基本原則，一定是回歸到論語上孔子的指導，這無關宗教也不談迷信，因為孔子不談怪力亂神之事，但孔子身為祭祀禮儀的專家，可以參考一下孔子怎麼說明。

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▲▼拜拜,祭祀活動,習俗,信仰。（圖／記者季相儒攝）

柯柏成引述《論語、八佾第三》內容，「祭如在，祭神如神在」。他強調，祭拜最重要的重點就是祭拜時，祭拜的對象雖然看不到，但是要心態恭敬到就像對方在面前一樣，祭拜的供品是相同的意思，「我們一般人不會把請客人吃剩的拿給別人吃，如果拜過的東西再退貨給商家，這已經把祭拜的對象當成無物，心態上是表面的應付。」

柯柏成表示，拜過的供品，發送給家人親友盡快享用，民俗上這都叫做「吃平安」，分享得越多，當然就越平安，而把供品退貨就像是把求之不得的「平安」給退了，如此一來「自己還能得到平安嗎？與其如此還不如不祭。」

柯柏成提醒，退供品表面上是佔了小便宜，實際上是自己吃了大虧，無論是祭神佛或好兄弟的供品都是一樣。

※民俗說法僅供參考。

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