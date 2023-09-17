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只有今天！超商思樂冰「第2杯0元」喝到爽　口味任選

▲▼7-11大杯思樂冰。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「大杯思樂冰第2杯0元」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

明天就要上班了，今天放假可要更用力耍廢！超商今（17）日祭出限時一天「思樂冰第2杯0元」，口味還可任選，現在就趕快衝超商買來犒賞自己；另外，超商還有「霜淇淋買1送1」，憑指定支付方式購買即可享優惠。

慶祝7-11思樂冰200店，7-11在今（17）日推出「思樂冰第2杯0元」優惠，思樂冰全品項通通可享大杯第2杯0元，口味還可任選，趕快趁便宜喝。

▲▼7-11霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲憑icash Pay支付購買，即可享「霜淇淋買1送1」。

另外，7-11今（17）日還有最後一天「霜淇淋同品項買1送1」，憑icash Pay支付購買霜淇淋即可享該優惠，口味有夏日芒芒霜淇淋、泰濃郁！奶茶風味以及義美牛奶，商品販售口味與數量以該單店販售為準。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲手搖飲限時18天指定飲品爽喝買1送1。（圖／春陽茶事提供，下同）

春陽茶事即日起至9/30限時祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯柚香烏龍」、「大杯鳳梨蜜烏龍」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即可享優惠，提醒優惠活動以平台APP及官網為主，售完為止。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲鳳梨蜜烏龍嚴選台農17號鳳梨搭配南投鹿谷烏龍茶。

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