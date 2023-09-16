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大陸 大陸焦點 特派現場

瘋狂挖鼻孔！女罹鼻竇炎7年　醫開刀驚見「10多團真菌」噁翻

▲挖鼻孔示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲太常挖鼻孔恐怕會導致使病毒入侵鼻腔。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

秋天空氣乾燥，不少民眾出現鼻腔乾癢症狀時，習慣會挖鼻孔，但這個看似平常的舉作，其實也隱藏著令人想像不到的健康風險。大陸四川就有一名女子，因愛用手挖鼻孔導致罹患鼻竇炎，且病情多年來都不見好轉，甚至還會伴隨頭痛的症狀，讓她不得不求醫檢查，結果經手術，醫師竟在女子的蝶竇發現10多個真菌團，相當驚人。

綜合陸媒報導，四川成都的闞姓女子平時經常用手挖鼻孔，結果導致患上鼻竇炎，六、七年來一直未痊癒， 雖然她有到醫院進行核磁共振掃描，且發現蝶竇裡有不明陰影，但她始終沒有勇氣動手術，因此就將此事擱在一旁。

然而，從今年開始，闞女的鼻竇炎不但更加嚴重，甚至還伴隨劇烈頭痛，讓她不得不再次前往醫院檢查。不料，醫生檢查後馬上要求手術動手術，並在闞女的蝶竇中發現10多個真菌團，經過一番治療，闞女雖順利出院，但後續恐怕得面臨漫長的恢復期，且目前她的鼻孔必須塞滿棉球，只能用嘴巴呼吸。

▲一名女子因為愛挖鼻孔，竟導致蝶竇裡長出10多團真菌。（圖／翻攝自微博）

▲一名女子因為愛挖鼻孔，竟導致蝶竇裡長出10多團真菌。（圖／翻攝自微博）

事實上，開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫師曾在《健康多1點》頻道中示警「千萬不要自己亂挖鼻孔」，過去就一名70歲擔任清潔工的婦人因為愛挖鼻孔，導致細菌循著鼻中膈、延著顏面的危險三角區直衝她的海綿竇，照電腦斷層確診罹患「海綿竇症候群」，不只臉暴腫、視力也毀了一半以上，以此強調鼻孔別亂挖。

至於鼻孔內的「異物」該如何排出？吳昭寬解釋，因鼻腔過度乾燥造成髒東西黏在上面，其後的分泌物也會不斷堆疊上去。平時可利用洗澡時的蒸氣軟化鼻屎塊再輕輕地洗，或是用棉花棒沾溫生理食鹽水輕輕刷洗並移除；更好的方式則是使用洗鼻罐搭配洗鼻鹽「來洗鼻子」。

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