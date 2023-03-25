「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解　網嚇：如影集情節

▲不明物體吞噬消防栓。（圖／翻攝自Reddit論壇）



實習記者林郁婷／綜合道導

澳洲布布里斯本（Brisbane）一處停車場出現不明生物，停車場內的消防栓下有塊大石頭，不明原因突然長出一大片神秘的深紅色真菌體，幾個月來，在漏水的消防栓灌溉下，突然逐漸往上蔓延，大到幾乎快要吞噬整座消防栓，沒有人知道那是什麼，就連植物專家及學者都毫無頭緒，有網友則聯想到由電玩改編的真人影集「最後生還者」（The Last of Us）情節。

根據《紐約郵報》報導，當地網友在Reddit論壇上分享多張照片，消防栓在雜草中，連接地面的底部卻被紅色真菌體覆蓋，這些真菌體生長於石頭上，在消防栓漏水的情況下，長得越來越茂盛。他表示，「在過去的幾個月裡，這個東西一直在一個漏水的消防栓下面生長」，曾經嘗試切斷水源，但沒有用，通知地主處理，也一直沒人回應。

眼看紅色真菌體就要往消防栓內部蔓延，有人將那塊大石頭移走，但因為水還是持續流出來，紅色真菌體因此轉而向地面生長。

這個不明物體引發大家關注，《澳洲新聞網》曾詢問昆士蘭大學（The University of Queensland, UQ）和昆士蘭植物標本館（Queensland Herbarium）的學者、專家，得到的回覆是沒見過這種生物。

有人看了照片後，聯想到由電玩改編的真人影集「最後生還者」（The Last of Us）情節，真菌肆虐全球後，將人類變成食人殭屍的恐怖場景，還有網友表示，「我在覺得噁心的同時，也深深為之著迷。我很想用根很長的棍子戳戳看」、「那可能是泥炭苔（Peat Moss）」、「這玩意讓我渾身起雞皮疙瘩」。

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