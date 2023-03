「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解　網嚇：如影集情節

▲不明物體吞噬消防栓。(圖/翻攝自Reddit論壇)



實習記者林郁婷/綜合道導

澳洲布布里斯本(Brisbane)一處停車場出現不明生物,停車場內的消防栓下有塊大石頭,不明原因突然長出一大片神秘的深紅色真菌體,幾個月來,在漏水的消防栓灌溉下,突然逐漸往上蔓延,大到幾乎快要吞噬整座消防栓,沒有人知道那是什麼,就連植物專家及學者都毫無頭緒,有網友則聯想到由電玩改編的真人影集「最後生還者」(The Last of Us)情節。

根據《紐約郵報》報導,當地網友在Reddit論壇上分享多張照片,消防栓在雜草中,連接地面的底部卻被紅色真菌體覆蓋,這些真菌體生長於石頭上,在消防栓漏水的情況下,長得越來越茂盛。他表示,「在過去的幾個月裡,這個東西一直在一個漏水的消防栓下面生長」,曾經嘗試切斷水源,但沒有用,通知地主處理,也一直沒人回應。

眼看紅色真菌體就要往消防栓內部蔓延,有人將那塊大石頭移走,但因為水還是持續流出來,紅色真菌體因此轉而向地面生長。

這個不明物體引發大家關注,《澳洲新聞網》曾詢問昆士蘭大學(The University of Queensland, UQ)和昆士蘭植物標本館(Queensland Herbarium)的學者、專家,得到的回覆是沒見過這種生物。

有人看了照片後,聯想到由電玩改編的真人影集「最後生還者」(The Last of Us)情節,真菌肆虐全球後,將人類變成食人殭屍的恐怖場景,還有網友表示,「我在覺得噁心的同時,也深深為之著迷。我很想用根很長的棍子戳戳看」、「那可能是泥炭苔(Peat Moss)」、「這玩意讓我渾身起雞皮疙瘩」。

省錢大作戰!超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

Scary red mass consumes fire hydrant in scene straight from ‘The Last of Us’ https://t.co/yBllWhalNi pic.twitter.com/cYoWGJcPOp