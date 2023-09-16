快訊／柯文哲妹妹柯美蘭宣布參選新竹立委！　從政動機曝光

▲柯美蘭醫師宣布參選。（圖／翻攝自臉書）



記者黃資真／新竹報導

民眾黨總統參選人柯文哲傳屬意胞妹柯美蘭出戰新竹市立委，更表明妹妹「出戰意願高」，今（16）日柯美蘭在日前新創立的粉絲專頁宣布，正式爭取台灣民眾黨新竹市立法委員提名，「為我從小長大的家鄉而努力」，並強調參選不是為了哥哥柯文哲，也不是為了自己，而是為了家鄉而拚戰。

柯美蘭臉書全文如下：

大家好，我是柯美蘭，今天要跟大家宣布，我要正式爭取 台灣民眾黨 新竹市立法委員提名，為我從小長大的家鄉而努力。

參選，是一個不容易的決定，我在新竹醫院服務了32年，有眾多的病人，守護他們的靈魂之窗，戰戰兢兢不讓青光眼惡化，過去的我專注在兩顆眼球上，窮盡所有的精力讓我的病人能持續看見這個美好世界，這些年來我也去了柬埔寨、泰北、斯里蘭卡、南印度等國家義診，希望以我的專業能幫助到更多貧苦的人。

然而，我的內心一直有個聲音告訴我，我的人生不該只在兩顆眼球上，我應該要看見更多人的需求，聽見更多我平常聽不到的聲音，我應該發揮更大的影響力，把善良的力量傳出去，於是在今年1月起，每個月不間斷地在新竹舉辦一粒沙座談會，期待藉由讀書會的方式，跟企業界做交流，除了能夠了解不同產業別，也希望更了解這個社會，集合更多人的力量，讓我們這個社會能夠更好。

爭取參選新竹市立法委員並不是為了我哥哥 柯文哲，也不是為了我自己，我再三年多就從醫院退休了，參選立委是深思熟慮後的決定，我們台灣的醫療、健保、教育需要有人大刀闊斧的改革，我們的年輕人房子買不起、孩子不敢生，台灣還能再蹉跎四年嗎?我想我應該走出我的世界，脫下我身上的醫師袍，走出白色象牙塔，替我們家鄉的未來拚一次。

「善良無敵」是我的座右銘，但是這幾年我看到台灣只剩下對立及仇恨，善良的普世價值早已不復存在，我希望透過參選，能種下善良的種子，讓政治可以實事求是，真正站在造福人民的角度去推動政策，而不是以政治利益為考量的出發點，用諒解代替對立，用善良取代仇恨，雖然我的力量或許很小，但是集合大家的力量一定可以造福我的家鄉，改變台灣的社會，讓善良的種子可以在台灣茁壯。