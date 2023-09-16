回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

▲台11丙增設路燈及號誌共桿。(圖／公路局提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

宜蘭、花蓮地區為重要觀光大縣，為給在地居民及觀光旅遊行人安全的用路環境，公路局東區養護工程分局積極執行行政院「行人優先交通安全行動綱領」，貫徹改善行人交通政策決心，藉由工程、教育、執法及監理，打造「以人為本」，完善安全、友善、舒適行人通行環境。

▲台9線視障導引標線。

公路局東區養護工程分局統計，預定今年9月底，完成633處非號誌化路口及63處號誌化路口改善措施、行人專用號誌15處、移除人行道障礙物2處；另外110-112年共施作18處行人庇護島，同時協助宜花縣府申請校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助，本計畫已完成9案審查，後續將由宜花縣府辦理改善，並針對易違規肇事路段協請警察單位加強重點項目執法。

▲台7線增設行人庇護島。

公路局東區養護工程分局亦將持續積極透過改善道路環境、加速交通工程改善及建置完善人行通行環境，期望減少行人事故與降低傷亡事故，以回應民眾對於人行環境及通行安全的期待。

公路局東區養護工程分局提醒行人養成遵守道路交通標誌，另駕駛人應養成路口停讓好習慣，落實路口停讓政策，公路總局東區養護工程分局關心您。