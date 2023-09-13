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社會 社會焦點 保障人權

開車地獄影片曝！撐傘女闖紅燈「撞車」倒地　休旅急閃險輾過她

記者戴上容／新北報導

新北林口一名73歲錢女，今（13）日中午11時許，撐傘行經新北市林口區文化二路一段與仁愛一路口時，闖紅燈穿越行人穿越道，「自撞」一輛順著綠燈直行的小客車倒地，小客車後方的休旅車則驚險閃過，差點就輾過錢女，錢女受傷後送醫急救，意識清楚無生命危險，詳細事發情形仍待調查。

▲▼新北女撐傘闖紅燈穿越馬路！遭小客車撞飛滾一圈　驚險畫面曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北女撐傘闖紅燈穿越馬路，「自撞」小客車倒地滾一圈，後方休旅車驚險閃過 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，60歲小客車陳姓駕駛今天中午11時許，沿文化二路一段直行往八里方向，行經仁愛一路口時，73歲錢姓婦人闖紅燈徒步穿越行人穿越道，陳男閃避不及發生碰撞後，錢女受傷送醫急救，意識清楚無生命危險，陳男經檢測無酒精反應，警方後續將調閱相關影像釐清肇事責任。

根據監視畫面顯示，當時直向車道是綠燈，橫向的錢女則撐著傘站在行人穿越道上，她待外線一輛大貨車通過後，隨即闖紅燈往前衝，大貨車後方的小客車看到錢女雖有左偏閃避，但錢女仍「自撞」該客車而倒地，接著小客車後方的休旅車則往右驚險急閃，差點就輾過倒地的錢女。

林口警呼籲用路人務必恪遵交通規則，行經路口時注意「慢、看、停」，放慢速度，注意左右四周有無人車，再行穿越，以維護道路交通安全。

▲▼ 林口交通事故 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口交通事故 。（圖／記者戴上容翻攝）

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