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年輕夫妻遭惡鄰砍死...管理員哭了：他們很冤枉　曝真實糾紛原因

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區15日發生一起駭人凶殺案，一名住在13樓的吳姓男子，自認樓上14樓一家四口長期發出噪音，與對方發生爭執，趁小孩上學前，上樓砍死羅姓夫妻檔。該棟大樓介入協調雙方糾紛的管理員受訪時遺憾表示，雙方溝通不良，受害者夫妻很冤枉，長期被誤會心裡不舒服，她更難過落淚說，2個小孩子還那麼小，替他們覺得不忍心。

▲(打碼)13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍沙羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在15日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路某大樓發生兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡，駭人的是，2名死者6歲、7歲的兒子全程目擊父母遇害過程。

▲▼年輕夫妻遭惡鄰砍死...管理員哭了：他們很冤枉　曝雙方糾紛原因。（圖／記者吳世龍攝）

▲年輕夫妻遭惡鄰砍死...管理員哭了：他們很冤枉　曝雙方糾紛原因。（圖／記者吳世龍攝）

過去協助介入協調雙方糾紛的大樓管理組陳組長表示，之前協調時有各自幫雙方說好話，有跟14樓羅先生一家提說，13樓住戶可能長期受到聲音干擾，精神上受到很大壓力，請他們多多留意，但羅先生則回說，這問題存在很久了，可能是誤會了。

陳組長透露，雙方之前就有吵架過，那時有請管委會去處理，請雙方坐下來好好溝通。但是樓下認為樓上吵，樓上認為那時候他們出去玩，根本不在啊！怎麼會吵？也覺得受到委屈，不高興。

最近一次收到13樓住戶反應，是說有聽到敲打聲音，她也有去問14樓住戶，晚上有做敲打的動作嗎？但受害夫妻說不是他們發出的聲音。陳組長遺憾表示，「這對受害者很冤枉，平常人很好，長期被誤會心裡也不舒服。」

▲▼噪音糾紛引殺機！年輕夫妻遭砍雙亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲噪音糾紛引殺機！年輕夫妻遭砍雙亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

提到受害者的2個小孩，陳組長落淚表示，小孩子還那麼小，平常也會跟他們玩在一起，覺得他們很可愛，尤其小一的哥哥下來報案的時候，表情很鎮靜，真的替他們覺得不忍心。至於小朋友後續的安置情形？她表示，社會局有在關切，而且外公外婆就住在對面，家人一定會有很好的安排。

▲▼年輕夫妻遭惡鄰砍死...管理員哭了：他們很冤枉　曝雙方糾紛原因。（圖／記者吳世龍攝）

▲噪音糾紛引殺機，管理員跟家屬懷疑可能是「水錘效應」導致。（圖／記者吳世龍攝）

陳組長說，早上有跟受害者家屬討論噪音問題，目前懷疑是不是「水錘效應」導致，也就是噪音其實不是來自樓上，但還沒查明原因，對於這件悲劇真的很遺憾，如果雙方溝通，情緒上有控制好，應該就不會發生這樣的事情。

▲▼高雄夫妻遭鄰居砍死相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄夫妻遭鄰居砍死相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄夫妻遭鄰居砍死相驗。（圖／記者吳世龍攝）

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