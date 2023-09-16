砍樓上夫妻奪2命...惡鄰至今緘默拒答　陳其邁：加強噪音擾鄰調處

▲吳姓嫌犯被移送地檢署時毫無悔意，冷眼看待媒體採訪 。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市發生駭人命案，一名住在13樓的住戶吳姓男子自認為樓上鄰居不斷發出噪音，竟上樓將一對年輕夫妻砍殺致死，而吳嫌落網之後，態度還相當不配合，至今仍「全程拒答」。對此，高雄市長陳其邁表示，懲治這種不法暴徒，一定會貫徹打擊犯罪的決心，初步偵訊發現，兇嫌並沒有精神疾病就診的相關紀錄，後續會加強相關犯罪預防的工作。

▲警方找回疑似被吳姓嫌犯丟棄的作案用衣物以及刀 。（圖／記者吳世龍翻攝）

對於這起駭人的兇殺案，陳其邁今早受訪時強調，「最重要的是小朋友的安置跟照顧，在第一時間社會局志工已經介入做相關安置照顧工作，教育局、學校也會全力把小朋友照顧好，包括一些輔導諮詢中心的社工跟心理治療的介入，務必讓他們能夠受到最好的照顧，這個是我們最關心的」。

陳其邁強調，懲治這種不法暴徒，一定會貫徹打擊犯罪的決心，保障市民安全。在根據偵訊初步的結果，這位兇嫌他並沒有精神疾病就診的相關紀錄，有一些內科疾病，所以怎麼樣能夠落實更早來發現存在風險的對象，後續會結合衛生局、社會局、治安機關來加強相關犯罪預防的工作。

陳其邁說，噪音擾鄰很多這種住宅糾紛，其實在現代公寓越來越多情況之下，也層出不窮，怎麼樣能夠精進這些公寓大厦的管理，以及噪音擾鄰糾紛的調處，會來做檢討。

▲吳姓嫌犯被移送地檢署時，一臉無悔意，冷眼看待媒體採訪 。（圖／記者吳世龍攝）

吳姓嫌犯在落網之後，面對警方的偵訊，態度非常不配合，15日當天「拒絕夜間偵訊」，讓他在晚上七點半就被先送往拘留室。

而16日一早，警方又將吳嫌帶回苓雅分局進行偵訊，不過他仍是保持前一天的態度「拒絕回答」，讓員警對他的態度非常不能接受，目前殺人動機還是鎖定在他自認鄰居製造噪音，而吳嫌也已經被送往地檢署接受檢察官進一步偵訊。