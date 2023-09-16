夜間海邊送煞4溺水3死「沒有燈也無救生員」　宮廟負責人判囚2年

▲桃園聖母宮送煞致送王船入海信眾落海溺水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區紅毛港聖母宮去年在新屋海邊舉行送煞活動，宮廟負責人魏姓男子明知送煞活動是在夜間舉辦，活動地點又在海邊，且須扛神轎進入海中、送王船入海，但現場無任何照明設備，也未設置救生設備、救生員，也沒有備或要求信徒穿著救生衣，導致陳姓等4名信徒，未穿著救生衣之情況下扛神轎進入海中時發生溺水，因搶救不及造成3死1傷悲劇，桃園地院15日對魏男以犯過失致死罪，判處有期徒刑2年。

▲造成3死1傷慘劇，法院依過失致死罪將宮廟負責人判處2年徒刑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查魏男是桃園市紅毛港聖母宮實際負責人，去年8月13日晚於聖母宮與桃園市新屋區漂流木公園間之海岸舉行送煞活動，由信徒扛神轎進入海中並送王船入海，魏男由網路群組號召陳男等20人參加，男性負責扛神轎進入海中、送王船入海、為王船點火或在旁戒護，女性則負責在岸上燒紙錢等。

桃園地院審理認為，魏男身為宮廟負責人明知此送煞活動係於夜間舉辦，活動地點在海邊，且需扛神轎進入海中、送王船入海，但現場無任何照明設備、也未設置救生設備、救生員，而應準備或要求信徒穿著救生衣，現場設置救生圈、繩等其他救生舉辦上開送煞活動，顯然違反其所應負之作為義務及注意義務而有過失。被告魏男疏未注意履行作為導致3死1傷溺水案發生。

桃園地院以事證明確，被告魏男犯行堪以認定，雖然被告魏男犯後坦承犯行，但迄未與告訴人達成和解，依過失致死罪處判處2年徒，但仍可上訴。