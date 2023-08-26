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鬼月送肉粽「今晚路線曝光」　彰化人抖：第一次看到上國道

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市26日深夜送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

彰化人注意！一名女網友提醒，今（26）日晚上10點有家屬要辦送煞儀式，由於路線會行經高速公路，最後下和美交流道到海邊，引來網友驚問「第一次看到送肉粽上國道3號」，加上目前為農曆7月，民俗專家蒲慶峰則勸誡，即使八字再硬，「真的不要鐵齒」。

一名女網友在臉書《彰化人大小事》轉貼文章提醒，今晚10點當地會舉行送煞儀式，路線為「事發地點附近，直接走台化排水溝到金馬路，往北至快官交流道上國道3號北上，下和美交流道到海邊」。

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實際查看PO文者臉書，是彰化市民代表彭成翔代家屬轉告，指出是上周三發生的事情，「希望鄉親能夠將此信息告知我們的好鄰居，做好防範措施，祝大家平安健康」。據悉，是一名婦人疑久病厭世，在住家附近的樹下輕生。

底下網友熱議「等等...要走高速公路？這在開什麼玩笑」、「第一次看到送肉粽上國道3號」、「不是走河堤就好了嗎？走高速公路？人可以在上面走？」「要不要跟里長反映一下，請他們改走平面」、「阿彌陀佛」。

民俗專家蒲慶峰指出，「送肉粽」原本喪家要消災解厄，但鬼月送煞的結果，不僅送煞送不走，還會招來一票好兄弟，即使八字再硬，「真的不要鐵齒」，這真的不是在開玩笑，請大家千萬不要鐵齒，要「送肉粽」的話，選在農曆8月才能帶來好運。不過家屬仍聽從法師建議，選擇今晚送肉粽。

▼送煞路線曝光。（圖／翻攝彰化大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝彰化大小事）

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