NCC辦網路傳播治理論壇　盼維護數位人權

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）14、15日舉辦為期兩天的「2023網際網路傳播治理論壇」藉由五場精采的主題分享及最終場綜合論壇，來自國內外網際網路傳播治理機關、業者、公民團體代表及專家學者就平臺問責、使用者權益、素養培力進行經驗交流，亦針對言論自由界線深入討論，同時探討新興科技及服務所帶來的挑戰，希望可以藉此建立理性且開放的溝通平臺，做為政府未來施政的參考方向。

本次論壇邀請英國通訊傳播主管機關Ofcom及法國影音及數位傳播主管機關Arcom，就如何強化數位平台責任透過線上會議進行討論及經驗分享。其中，英國認為需依使用者調查為基礎，法國則建議平台透明度報告可透過民主程序立法。而針對我國各部會近期面對不同網路爭議分別進行的法律修訂，出席的曾更瑩律師從宏觀面向歸納出對於平台責任要求的不同類型，余若凡律師則關心如何強化以消費者為中心的可能做法。

至於各界關心的假訊息以及詐騙議題，台北大學法學院副教授黃銘輝呼籲網路使用者應該要「網路傳播力萬鈞，分享資訊停看聽。」包含Google、Meta、Line及Dcard在內的平台業者則認為平台在數位生態中是站在保護使用者這一邊，只是如何保障使用者權益有時會與禁止使用者濫用相衝突；而這些衝突都需要仰賴各界一起努力，因此，紐西蘭產業自律組織Netsafe分享結合公民社會與產業的產業自律做法便有相當助益。

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台灣在地的公民團體也提出許多看法，法律白話文運動認為現在的年輕人是網路原生世代，因此數位培力需透過當代思維並運用當代技術；台灣青年民主協會更進一步指出，包含青年在內的一般民眾也許誤信假訊息，但其實這就像是鞋帶鬆了，只要提醒重新調整就好，無須責備。

NCC主任委員陳耀祥於閉幕式指出，網際網路具備跨國、開放、即時之特性，與傳統監理方式不同，需要建構多方利害關係人的參與機制，期待未來我國在政府、業者、公民團體、專家學者的共同參與之下，建構出和傳統廣電管制不同的模式。此模式不侷限在某個國家或地區，而必須由全球齊力面對的議題，因此NCC非常重視與各國的國際交流，期盼未來有更深、更廣的國際合作。

陳主委也深深感謝來自各方的對談與交流，相信這次的論壇只是起點，未來NCC將持續與國內產、官、學、研等多方利害關係人對話，尋求我國網際網路傳播治理共識，同時也將與來自全球各國的主管機關、民間團體建立全球夥伴關係，以期在全球一家的網際網路世界中，為建立安全可信賴的環境、維護數位人權共同努力。

