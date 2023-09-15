頭城搶孤傳意外！選手驚險倒吊卡孤柱　主辦單位：有人觸犯禁忌

▲▼「頭城搶孤」盛大登場，杏輝藥品攻旗手邱學文倒吊金勾翻過孤棚（箭頭所指），鋸下孤棧頂順風旗奪冠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情停辦3年的中元民俗活動「頭城搶孤」，今年復辦並於昨（14）晚鬼門闗前夕，重頭戲的「搶飯棚」及「搶孤棚」盛大登場，都由杏輝藥品A隊拿下冠軍。飯棚冠軍曾上泰是蟬聯兩屆冠軍，團體賽攻旗手邱學文，是第一次參加搶孤。但搶孤過程中，也發生選手疑因體力不支沒翻過孤棚，倒吊卡孤柱的意外，所幸被雲梯車雲救下後僅頭暈不適，送醫後並無大礙。

頭城搶孤分成「飯棚」和「孤棚」，飯棚有10支孤柱、1支飯棧，棧頭離地約20公尺，為個人賽；孤棚有16支孤柱、13支孤棧，棧頭離地約30公尺，為團體賽共12隊報名。勇奪搶孤的杏輝藥品A隊27歲邱學文的興趣是攀岩，被問搶孤有沒有訣竅？邱說，儘量把手上的油弄掉，不然會抓不住，至於倒翻棚，核心需要練一下。

搶孤進行中，有選手疑似體力不支，倒吊孤棚下、5分鐘才被救下的意外，大會遭到質疑安全措施不足。頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村表示，大會非常有經驗，安全措施絕對無虞，選手體力不支是自己的問題，為何會發生吊掛意外？楊碧村直言，「可能有人觸碰禁忌」。

根據民間傳說，搶孤現場只能男性才能進入，女性「不潔」禁止涉足，今年卻有多位女性工作人員與媒體進入。媒體反問，「是縣長林姿妙先進入搶孤場」？楊則說，林姿妙是神明同意才進去的，相對的，有其他許多不了解規矩的人隨意進入搶孤場，「照相可以，但應該要配合民間禁忌」。