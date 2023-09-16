高虹安下1命令止血！黃瓊慧「刷新三觀」：新竹市府公務員有夠可憐

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安身陷名車豪宅、男友李忠庭干政等爭議，15日下午鞠躬致歉，並表示會嚴格要求市府所有首長與李忠庭來往需報備。不過，「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧指出，此事癥結點根本就不是有沒有報備，「這市府真是刷新我的三觀。」

高虹安今發聲明表示，她必須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李忠庭有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。

▲新竹市長高虹安身陷豪宅、豪車與男友干政風暴。（圖／記者劉昌松攝）

針對此說法，黃瓊慧也在臉書發文質疑，「所以報備就可以？新政治。」她認為，整件事的癥結點並非是有沒有報備，「這市府真是刷新我的三觀，搞清楚狀況好嗎？該被約束的是李忠廷，不是這些局處首長欸！高虹安是不是搞錯什麼？」

黃瓊慧感嘆，新竹市府的公務員真的有夠可憐，「為什麼高虹安寧願去要求公務員不得未經報備約束李忠庭，而不是去要求李忠庭不得干涉市政就好？這真的毫無邏輯！照理說約束一個人應該比約束幾百幾千人還簡單吧？」