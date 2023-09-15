馬斯克稱台灣是中國一部分　謝佩芬：要不放棄美國籍改拿中國護照

▲民進黨立委參選人謝佩芬。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

特斯拉執行長馬斯克接受「All-in Podcast」專訪時表示，台灣是中國的一部分，統一台灣是中國的「根本」問題。對此，民進黨立委參選人謝佩芬15日表示，馬斯克為了賣車，放棄言論自由，甚至被國會調查「偷關星鏈」阻止烏克蘭反擊，既然這樣，要不要乾脆放棄美國國籍，改拿中國護照？

謝佩芬說，鬼月剛過，來講講前兩天國際上發生的兩個鬼故事，首先，新加坡前外長楊榮文近日在「亞太千里論壇」演說中提到，台灣是美國利用來對付中國可犧牲的棋子，主張台海現狀實際上是不可持續的，應該達成「一個中國」的未來，主張台灣可跟中國統一的「中國人邦聯」。

謝佩芬表示，不知道楊榮文有沒有聽到新加坡總理李顯龍去年的國慶談話？李顯龍當時在演講中特別強調，新加坡的華族不再是「落葉歸根」，而是「落地生根」、「我們有自己的故事可以說，而且一定要把它說得精彩。」

她建議楊榮文，回國可以跟李顯龍說「落地生根」是錯的，推動新加坡加入「大中華邦聯」，甚至鼓勵鄰近的馬來西亞、泰國、寮國、緬甸、越南、柬埔寨，跟中國共同組成「南海邦聯」，如此還能同時解決南海議題。

▼馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞海岸的星鏈系統。（圖／路透）



第二個國際鬼故事，謝佩芬說，特斯拉執行長馬斯克接受「All-in Podcast」專訪時表示，台灣是中國的一部分，統一台灣是中國的「根本」問題，認為對北京來說，台灣與中國的關係就像是夏威夷與美國的關係。

謝佩芬指出，如果中國這麼好，馬斯克要不要讓蘇州園區的特斯拉中心，以及上海新建立的電池工廠，與中國國企合作的行列，實現「國進民對、公私合營」，一起高唱「共產黨好、共產黨好，共產黨是人民的好領導」？

另外，謝佩芬表示，蘋果剛推出iphone15系列新機，只要將手機指向天空就能與衛星保持連接，傳送求救訊息，但「中國、香港或澳門」不適用。有沒有覺得熟悉，「對，就像中國現在沒辦法使用馬斯克買下的社群平台X是一樣的」。

謝佩芬說，馬斯克為了賣車，放棄言論自由，甚至被國會調查「偷關星鏈」阻止烏克蘭反擊，既然這樣，要不要乾脆放棄美國國籍，改拿中國護照？