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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟陳學聖「非常低級的失言」　黃士修：有空再登門請傅崐萁喝咖啡

▲黃士修15日下午接受媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲黃士修15日下午接受媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘參選2024總統連署的搭檔賴佩霞被國民黨智庫陳學聖質疑洗學歷，郭台銘辦公室發言人黃士修則提籃暐傅崐萁、萬美玲同樣曾就讀中國廣州暨南大學作為反擊，但傅則表示並未具該校學歷，呼籲「在野管好自己的小狗」。對此，黃士修今（15日）表示，他很不好意思提到傅崐萁，因為去廣州讀書是很正當的進修，過陣子大家比較有空，他再登門拜訪請喝咖啡。另外黃士修也批上述陳學聖的發言是「非常低級的失言」。

對此，黃士修15日下午受訪表示，如果陳學聖只是直播講幹話他就算了，裝作沒有看到，可是陳當時是跟國民黨革實院副院長何志勇開直播，甚至還特地發新聞稿，這就是國民黨官方立場，攻擊賴佩霞學歷，讓他不得不回應。賴佩霞之前沒有從政，而陳學聖卻說去廣州暨大就是洗學歷，反打到自己人，這就違反國民黨黨紀，所以他要求國民黨考紀會火速處理，國民黨不能淪為欺善怕惡。

黃士修澄清，他沒有說傅崐萁有廣州暨大學位，因為傅當時是讀法學博士班，並沒有拿到學位，所以可能是溝通上有誤會。對於提到傅崐萁，黃士修說，他很不好意思，因為去廣州讀書是很正當的進修，現在卻無辜被陳學聖波及，「這是陳學聖非常低級的失言」；他今早已拜託朋友幫忙跟傅致歉，中午臉書也發聲明，過一陣子大家比較有空，他再登門拜訪，而之前傅請他喝茶，「這次該我請他喝咖啡」。

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黃士修陳學聖賴佩霞學歷傅崐萁喝咖啡2024總統大選

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