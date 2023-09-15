賴佩霞「諮商心理師」資格遭疑　黃光芹：是否有取證照？

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



記者詹宜庭／台北報導

藝人賴佩霞任鴻海創辦人郭台銘2024總統連署的副手後，不僅雙重國籍、學經歷備受檢視，已故作家李敖的女兒李文也指控，賴佩霞的美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導學歷非正式學位，恐無法列入選舉公報學歷欄。對此，資深媒體人黃光芹15日表示，賴佩霞曾經修讀「NGH國際催眠師證照班」的課程，但她並無碩士以上諮商心理方面的主修，質疑「賴曾經以此身份執業，是否有取證照？」

黃光芹透露，她接到哈佛甘迺迪學院校友的來函通知稱，「賴佩霞曾到哈佛甘迺迪學院進修這件事情，在我們哈佛同學會當中有討論過，因為她是線上的課程，所以學校根本沒有承認。由於她一直要求加入哈佛大學中華民國的同學會，但經同學會討論後否決，我們向學校查證，學校並沒有承認線上進修的課程。」

黃光芹指出，她又陸續接到校友的補充訊息，指為期兩周或數周的線上課程，花費大約80萬元，就如李文所說「有錢就可以讀」。因為好奇，她又上網搜索了賴佩霞的所有學經歷，發現賴在名為《Dr.賴佩霞》官網中的介紹，除了頂著「美國哈佛大學甘迺廸學院」的招牌，還有所謂「NGH國際催眠師證照班」的課程。

然而，黃光芹說明，根據《心理師法》規定，諮商心理師須為相關心理研究所主修諮商心理，完成一年的實習訓練成績及格，取得碩士以上學位，且通過國家專技人員考試取得心理師證照，才能稱為「諮商心理師」。即使賴佩霞在中國暨南大學的碩、博士經過認證，但她學的也是國際關係和法律，並無碩士以上諮商心理方面的主修，她曾經以此身份執業，是否有取證照？顯然有疑義。

黃光芹直言，參選正、副總統，均須經過嚴格的檢驗，國籍和學經歷是基本款，此事攸關參選人的誠信，賴佩霞應誠實面對、自行重整虛偽不實的學經歷，郭辦也必須當危機來處理。