牽動APEC拜習會？中國由國家副主席出席聯大

▲中國國家副主席韓正。（圖／CFP）



文／中央社台北15日電

北京今天宣布，國家副主席韓正將出席聯合國大會總辯論。美媒稍早前報導，中方計劃由韓正而非負責外交事務的最高官員王毅出席聯大，而王毅的缺席將為年底APEC「拜習會」添變數。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會宣布，韓正將於18至23日出席第78屆聯合國大會總辯論，期間將參加聯合國可持續發展目標峰會、氣候雄心峰會及中方主辦的全球發展倡議合作成果展示高級別會議等活動，並與聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤。

第78屆聯合國大會本月初在紐約開幕。美國先前期望國務卿布林肯（Antony Blinken）能在聯大期間與中共中央政治局委員、外長王毅會晤，為中國國家主席習近平預計出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會預作準備。

對於北京改派韓正而非王毅出席聯合國大會，外界預期習近平赴美出席APEC峰會的計畫可能生變，他與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤也將落空。

中國國家安全部微信公眾號日前發文說，「要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

拜登與習近平去年底曾在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會晤，但習近平缺席上週末於印度舉行的G20峰會，改由國務院總理李強出席。