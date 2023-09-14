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社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市恐怖剪刀男抓到了　搭公車下車秒被鷹眼所長拘捕

記者黃宥寧／台北報導

危機解除！北市北投、士林區連續2天驚傳有民眾在路上遭陌生男子持刀追逐，警方獲報後不敢大意，立即成立專案小組全力偵辦並不斷調閱監視器，礙於該名男子居無定所，讓警一度陷入瓶頸，積極尋找下落，所幸皇天不服苦心人，今（14日）早上，涉案男搭公車一下車，就被石牌派出所巡邏警鷹眼認出火速上前將人帶回偵訊。

據了解，該名33歲江姓男子，去年7月在北投區清江圖書館，莫名揮拳毆打猛踹1名女子，同日晚間又在捷運竹圍站外，對1名男設計師吐口水攻擊且辱罵三字經，雙北警經連日追查，終於在北市某運動中心將人逮捕，並建請檢察官羈押獲准。

豈料，江男陋習難改，本月10日又在捷運唭哩岸站外附近，拿剪刀朝1名機車女騎士追逐作勢攻擊，女騎士嚇得猛催油門逃走，隨後也向警方報案；11日晚間，又到天母西路持剪刀，隨機對50歲蔡姓男子作勢攻擊，連續2天驚傳隨機作勢攻擊也使民眾人心惶惶。

▲▼北市北投、士林一帶接連傳出持剪刀作勢攻擊的案件，警方初判為同1人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市北投、士林一帶接連傳出持剪刀作勢攻擊的案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

北投分局分局長沈明義獲報後相當重視，立即指派同仁組成專案小組追查，同時調閱監視器追查其行蹤。進一步發現，江男行跡遍布台北地區、居無定所，警不斷在他可能停留處所不分日夜搜尋。

所幸皇天不負苦心人，14日上午7時許，石牌派出所所長與同仁巡邏時，鷹眼見1名特徵與江嫌相符男子步下公車，火速上前攔檢，果然是江嫌，經對方同意將人帶回派出所進一步偵訊。

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