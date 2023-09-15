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盛唐中醫摻硃砂！46人中藥調身卻鉛中毒　1女癌轉移逝…判決出爐

▲▼盛唐中醫換公告。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫使用禁藥硃砂加在中藥內，導致上百病患中毒。（圖／資料照）

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中市前盛唐中醫診所院長呂世明（後改名為呂志霖）和九褔中醫診所醫師洪彰宏，2020年爆發在中藥內加入禁藥硃砂，造成前中市議長張宏年在內46人中毒，受害者中有年僅5歲女童出現無法無法排便、癲癇等後遺症，甚至1名56歲女病患癌症轉移，嚴重腹水、腳趾發黑腫脹，來不及等到賠償就病逝。呂志霖與洪彰宏、藥商歐國樑被依藥事法等罪嫌起訴後，歷經2年多的審理，一審判決今天終於出爐，分別判呂7年6月、洪7年2月、歐6年。

回顧案情，2020年7月30日台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤突然鉛中毒，一家4口自2015年起於盛唐中醫診所看診，並服用負責人呂世明醫師所開立的中藥粉，不料卻陸續出現中毒症狀，就醫檢查後發現體內鉛含量超標。

台中地檢署查出，盛唐、九褔及欣隆藥業因不當醫療行為，致患者鉛中毒，接連查出許多求診患者也出現不良反應或後遺症，血中鉛含量超標，影響上百人，其中46人出面指控，檢警偵查終結依違反藥事法、刑法等案件提起公訴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫和九褔中醫違法使用硃砂害中毒，受害者共同召開記者會控訴。（圖／記者白珈陽攝）

受害者中年紀最小是年僅5歲的女童，母親表示當初為了幫女兒調養身體帶去盛唐，卻反倒被毒害導致神經系統嚴重受損，不但大便要灌腸，小便要導尿，自行無法翻身，長時間不是大人抱著，就是躺著，經常躁動，有時還會有癲癇，已損及神經和泌尿系統。

另外，鉛中毒還導致1名56歲張姓女病患因癌細胞轉移死亡，張女在西醫治療乳癌告一段落後，轉為中醫調養前往盛唐中醫就醫，未料卻從此毒害纏身，乳癌更轉移成肝癌，四肢骨瘦如柴、卻腹水嚴重肚子凸如蛙腹，身體多處出現瘀青，腳趾更是發黑腫脹，最後不幸病逝，成為首例病逝的病患。

經過2年多的審理，台中地院今（15）日判決，依藥事法、過失傷害罪等，判處盛唐中醫院長呂志霖判7年6月、九褔中醫診所洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年，欣隆藥業判罰金80萬元，全案仍可上訴。

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