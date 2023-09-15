2童穿好校服要上學！卻目擊爸媽被砍死　父母遇害前「最後訊息」曝

▲高雄男上樓砍死鄰居夫妻，疑不滿長期發出噪音。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區(15日)發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子自認樓上一家四口長期發出噪音，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻，兩人陳屍屋內當場死亡，死者的2名兒子則目擊遇害過程。男童就讀的學校表示，上學前，導師和羅母才透過訊息聯繫，羅母表示「會準時來接孩子」，沒想到遲遲不見孩子來上學，才獲知羅家發生噩耗。

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡。駭人的是，死者的2名兒子全程目擊父母遇害過程，緊急跑到管理室大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」並稱殺人的是「13樓的阿北」，管理員上樓查看後緊急報案，並將男童帶到住家附近的水果店躲避。

▲男童目擊兇殺現場，緊急下樓找管理員報案。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，死者兒子分別是6歲和7歲，就讀住家附近小學一年級、附幼中班。校方表示，他們在學校期間表現良好，今天聞訊師生都感到難過；由於就讀小一的哥哥是新生，導師和家長均會透過訊息密切聯繫，今天上午導師和羅母透過訊息聯絡，羅母當時傳訊息表示，會準時來接孩子下課。

校方指出，今早凶案發生後，孩子並沒有來學校，導師上午打電話和家長聯繫，發現電話都沒人接，接著就獲知惡耗。目前孩子已被親友接走，學校持續關心連繫，也提供一切必要的幫助，後續學校、教育局將給予學生積極輔導，也尋求各項資源的協助。

▲2國小學童目睹父母遭砍殺，身上穿著校服，緊急到附近一處水果行躲避。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，63歲吳姓犯嫌背景單純，一家三口同住在13樓，初步推判為鄰居之間糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，羅姓夫妻與吳姓嫌疑人，疑似因為噪音發生爭執。

吳男犯案後騎乘機車逃逸，警方於案發後2.5小時內，於屏東縣林邊鄉逮到吳姓犯嫌，他當場坦承犯案，並表示作案兇器及衣物已丟棄。全案將依刑法殺人罪嫌移送，並建請羈押。