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來這排隊超划算！亞太電信頭香「多送一支iPhone 15、容量小升大」

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

記者陳俐穎／綜合報導

萬眾矚目的iPhone 15系列新機9月22日在台開賣，亞太電信宣布將於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，當天搶得頭香的幸運果粉，申辦5G極速升等iPhone 15全系列128GB限定方案，月付1,399元/36期購機約，容量加倍直升256GB，升等價值達3,500元若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型減價3,500元，還能免費獨得iPhone 15 128GB一台。

亞太電信表示，現場申辦iPhone 15 128GB限定方案，月付1,399元36期購機約，第一重「小升大鐵粉禮」新機容量通通免費升級，限前30名現場排隊果粉，容量加倍直升256GB，若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型專案價減價3,500元。

第1名排隊頭香果粉將可獨得iPhone 15 128GB一台、第2名至第5名加碼送SHARP 42吋顯示器各一台，市價10,900元。另外，活動當天排隊前30名，現場成功申辦者皆可再參加抽獎一次，最大獎為SHARP雙氣流智慧吹風機，市價9,990元 ，獎項總價值超過8萬元。

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