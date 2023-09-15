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「別當團結破壞者」　洪秀柱喊話郭台銘：愛台灣就一起下架民進黨

▲▼ 洪秀柱、杭州、青發論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱談台灣明年大選感到憂心。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江杭州報導

第六屆海峽兩岸青年發展論壇今（15）日在浙江杭州市舉行，國民黨前主席洪秀柱率百位台青參加活動。會後接受媒體訪問，談及郭台銘宣布參選，不利於國民黨選情。洪秀柱也直言，相信郭台銘是成功企業家，也有聰明的頭腦，口口聲聲愛中華民國，就不要讓民進黨躺著選，如果愛台灣就一起下架民進黨，不要當團結的破壞者。

本屆海峽兩岸青年發展論壇（以下簡稱青發論談），大陸方面與會人員有浙江省委常委邱啟文、大陸國台辦主任宋濤、前國民黨主席洪秀柱等人，以及兩岸青年、台商等人員共300多人齊聚，主題圍繞兩岸青年交流發展以及即將登場杭州亞運等議題。

除了關心兩岸青年交流，媒體會後追問，郭台銘參選，是否影響國民黨選情？包括國民黨主席夏立言與大陸國台辦主任宋濤日前關公家鄉山西運城會見，兩人去關聖帝君祖廟參訪也強調「誠信」。對此，洪秀柱指出，「其實都是有用意。」

洪秀柱首先直言，「我們對於台灣大選，尤其藍綠之爭都非常的憂慮，如果是一組對一組，6成以上人都希望下架民進黨，所以藍軍的勝算是很大的。」

洪秀柱也說，前提是藍軍要團結，出現二組、三組的人馬，力量就分散了。「如果郭台銘郭總裁要出來的話，那就傷腦筋了。」

針對郭台銘也角逐總統大位，洪秀柱又說，郭台銘是一個成功的企業家，他口口聲聲說為了中華民國，為了共同的目標要下架民進黨，既然如此「千萬不可亂」。

洪秀柱也拿出民調向郭台銘喊話，「以科技來做依據，目前民調看起來，確實很不好意思講，他一直是處於最後，這種狀況下出來（選），就是幫助民進黨當選，讓民進黨躺著選！」

她再次喊話，「郭台銘是一位成功企業家，一定具有聰明和智慧的頭腦可以做判斷。如果他真的愛台灣，真的要下架民進黨為共同目標，請以自身考量，不要作為團結的破壞者！」

▲▼ 洪秀柱、杭州、青發論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱參加杭州青發論壇，會後接受媒體採訪，呼籲郭台銘「不要當團結破壞者」 。（圖／記者任以芳攝）

談到國民黨選情可能有其他的變數？洪秀柱說，「現在唯一考量可能是藍白，國民黨跟民眾黨目前看起來是有合作的可能性。」國民黨對兩岸關係的理念，就是堅持「九二共識」，這也是定海神針，也是兩岸的共識。

最後，洪秀柱強調，「柯文哲常常把『兩岸一家親』掛在嘴上，大家都有這種共識的，這組（藍白）當選，兩岸關係只有往前，不可能往後，真的期盼大家能夠團結。」

針對郭台銘參選衝擊國民黨選情，洪秀柱今天回答發揮小辣椒精神，直言呼籲「不要亂，不要當團結破壞者！」同時也顧及國民黨選情，巧妙避開「誰配誰」的敏感名稱，改用「這組」代替。最終，她也嚴肅呼籲「藍白」是唯一考量，也只有一心團結，才能真的下架民進黨。

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