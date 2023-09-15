宋濤會見洪秀柱　「盼兩岸青年多交流、推進兩岸和平發展」

▲「洪宋會」在浙江杭州舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江杭州報導

國民黨前主席洪秀柱與與大陸國台辦主任宋濤，今（15）日在浙江杭州市舉行「洪宋會」。宋濤首先表示，非常高興見到台灣青年多來大陸走走，希望兩岸青年多交流交往，增進彼此了解，一起推進兩岸和平發展。洪秀柱則回應，即使疫情期間台灣年輕人也沒缺席青發論壇，即使人數較少，尤其台商二代、三代也十分踴躍參加，對於兩岸現況十分有愛護之情。

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先轉達，中共中央習近平總書記對洪秀柱的積極問候，並代表中央台辦、國務院台辦給對各界朋友來參加這次青發論壇表示歡迎。

宋濤說，「剛才與（台灣）青年朋友握手，問了幾位都是第一次來大陸，特別高興，應該要有更多青年朋友來大陸走走看看，習近平總書記曾說，『青年興、國家興，青年強、國家強。』國家民族前途命運寄託在青年身上，期望兩岸青年同心同行。」

宋濤指出，青發論壇已經連續舉辦6屆，這次有很多台灣朋友來參加，也足以顯示台灣青年朋友重視這個活動，兩岸關係需要兩岸青年更多的交流交往，相互瞭解。

宋濤強調，「兩岸關係和平發展，需要我們兩岸青年堅定立場，立場就是堅持『九二共識』、反對台獨，推動兩岸關係和平的發展。」

宋濤說，「從大陸來講，我們始終尊重關愛造福台灣同胞，努力促進兩岸經濟融合。」不久前發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，有很多規定，要更進一步的促成兩岸發展，希望通過青發論壇增進了解，推動兩岸和平發展。

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱則先回應，「今年農歷正月初六與宋主任見過面，談了很多的事情，相談甚歡。非常高興看到宋主任上台之後，馬不停蹄的四處奔走，而且解決了很多的問題，也提出了很多新的想法，我們非常的高興，也非常的肯定我們宋主任的所有的座位。」

洪秀柱指出，海峽兩岸青年發展論壇十分不容易，今年邁向第六屆。第二屆帶了一兩百位的青年朋友參加，這三年因為疫情，還是繼續舉行線上、線下的活動。「這三年並沒有因為疫情而缺席，我們還是持續參加，雖然青年朋友比較少。」

洪秀柱特地表示，很多台商在大陸扎根二三十年，第二代、第三代都生出來了，在大陸安家落戶，對於自己的家鄉台灣十分有愛護之情，對現在情勢的轉變非常憂心。所以台商第二代知道有青年論壇舉辦，踴躍參加，即使是疫情期間也沒走缺席。

第六屆「海峽兩岸青年發展論壇」今15日在杭州舉行開幕式，大陸國台辦主任宋濤、浙江省委書記易煉紅親自出席，發表致詞。中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱昨先會見浙江省委書記易煉紅，這次她率領台灣上百位青年出席，將在杭州展開為期5天4夜的參訪。