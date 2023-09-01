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大陸 大陸焦點 特派現場

陸救房市狂出招！自備款比例、房貸利率都下調

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲大陸房市低迷，官方降低房貸利率。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，官方不斷出招救市，大陸央行（中國人民銀行）、大陸金融監管總局8月31日宣布，調降購房自備頭期款比例、調降房貸利率，不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市。

大陸央行、大陸金融監管總局在給全國各銀行的通知中表示，為了適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，更好滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，決定調整優化差別化住房信貸政策。

通知中提到，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30% 。

通知中指出，首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

通知中提到，中國人民銀行、國家金融監督管理總局各派出機構按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定轄區內各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。

通知還指出，銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的最低首付款比例和利率下限，結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體首付款比例和利率水平。

對於為什麼要降低存量首套住房貸款利率，大陸央行相關負責人表示，近年來房地產市場供求關係發生了重大變化，借款人和銀行對於有序調整優化資產負債均有訴求，「存量住房貸款利率的下降，對借款人來說，可節約利息支出，有利於擴大消費和投資。對銀行來說，可有效減少提前還貸現象，減輕對銀行利息收入的影響。」

相關負責人並強調，降低利率也可壓縮違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患，「為更好適應上述新形勢，中國人民銀行、金融監管總局明確按照市場化、法治化原則，支持鼓勵銀行與借款人協商調整存量首套住房貸款利率。」

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