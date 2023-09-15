瀑布邊拍美照！她下秒「為撿手機」狂墜40公尺慘死　最後身影曝光

▲女子遊玩水庫撿手機墜崖身亡。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一女子9月11日在河南鄭州鞏義市後寺河瀑布拍攝美景時，手機不慎掉落，翻越護欄撿手機時失足墜下40公尺高瀑布。當地救援隊李先生稱，自己帶著專業救援工具，進入深潭用時不到1分鐘將她打撈上來，但女子已不幸離世。瀑布下方深潭最深處8公尺，女子淹溺在3公尺處左右，黃金救援時間已過。

據《紅星新聞》報導，河南鄭州鞏義多名遊客9月11日發布影片稱，一女子在當地北山口鎮後寺河水庫遊玩時，翻越欄杆撿手機墜崖身亡，引發關注。9月13日，游客李先生表示，自己目睹了事發全過程，並拍攝到救援的相應影片。影片顯示，女子被救援人員從水里拉起，之後，抬上岸被送往120救護車。

「眼看著她摔下去，無能為力」，他稱，後寺河水庫上方的壩子，近期有水流形成瀑布，最近又對外開放，不少人前來游玩。壩子靠近崖邊的位置設置有欄杆，當時，女子在欄杆附近用手機拍影片，手機掉落崖邊，女子不甘心，想過去看看能不能撿回來，於是翻越欄杆，「大家都勸她不要去，但是她依然翻了過去，欄杆外的地面濕滑，就摔下去了，下面是水域。」據他了解，落水女子已經去世。

「只要在欄杆裡面，還是安全的，但她翻到欄杆外面來了」，在現場的彭先生也稱，女子摔下去的地方有幾十米高的落差，女子落水後，很快就有救援人員來到，「救援人員是從水底將女子拉起來，當時已經沒有了生命徵象，醫院拉走的時候已經宣布死亡了。」

隨後，鞏義市應急局工作人員稱，當天確實接到了相關求救，第一時間就派出了救援隊伍前往救援。

對此，鞏義市文化廣電旅遊體育局工作人員表示，該處非景區，歸地方政府管理。

北山口鎮政府工作人員表示，該處一直有相關的安全提醒，事發後鎮上非常重視。經了解，當事女子是私自翻越欄杆後落水去世，對於存在的安全隱患，後續會安排相應人員現場加強提醒和引導。