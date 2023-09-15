曼妙女「20歲還沒月經」！醫一檢查「46XY」嚇壞：是男的

▲經由手術，該名女子已真正成為女兒身。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一個活了20年的女子，突然被告知自己是男生？這不是電影情節，是發生在大陸淮安的真實事件。大陸淮安有一名20歲的女子，一頭長髮披肩，身材玲瓏有致，但20年來她的月經從沒來過，到婦幼醫院一查才發現，她的染色體是46XY，這代表從生物學角度，她根本是男的。

據該院醫師表示：「她雖然有女性性徵，但沒有卵巢、子宮、輸卵管這些女性生殖器官，屬於典型的雄激素不敏感綜合症」。該症是一種極為罕見的先天性性發育異常疾病，由於雄激素受體的基因突變導致，而且通常男性患病機率多於女性。

這種病在幼童時期難發現，通常是等到女孩15歲還沒來初經，就醫時才發現，或是在小時候因疝氣手術「意外發現」睪丸而引起重視。對於此病的治療，醫生更提到，心理重建的難度比生理問題大多了，無論其根本是男是女，最重要仍要以患者的「自我性別認同」為主。

經過一番討論與溝通後，醫院決定為她實施陰道成型手術，同時切除男性性腺，否則未來會有腺性腫瘤等風險，而現在的她，已徹底是個女孩。但因沒有子宮，所以不能生育。最後醫生再次強調，女孩若過15歲仍沒有初經，一定要即時前往就醫。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 烏干達男「一場婚禮娶7妻」 自豪43歲還年輕：想再娶更多

▸ 貌美女大生遊泰國遇迷魂黨 中東男搭訕下秒她竟「昏昏的」

▸ 湖邊拍照旁邊多一個人 他拉近一看：面朝拍攝者