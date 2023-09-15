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大陸 大陸焦點 特派現場

曼妙女「20歲還沒月經」！醫一檢查「46XY」嚇壞：是男的

經由手術，該名女子已真正獲得女兒身。（圖／報系資料照）

▲經由手術，該名女子已真正成為女兒身。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一個活了20年的女子，突然被告知自己是男生？這不是電影情節，是發生在大陸淮安的真實事件。大陸淮安有一名20歲的女子，一頭長髮披肩，身材玲瓏有致，但20年來她的月經從沒來過，到婦幼醫院一查才發現，她的染色體是46XY，這代表從生物學角度，她根本是男的。

據該院醫師表示：「她雖然有女性性徵，但沒有卵巢、子宮、輸卵管這些女性生殖器官，屬於典型的雄激素不敏感綜合症」。該症是一種極為罕見的先天性性發育異常疾病，由於雄激素受體的基因突變導致，而且通常男性患病機率多於女性。

這種病在幼童時期難發現，通常是等到女孩15歲還沒來初經，就醫時才發現，或是在小時候因疝氣手術「意外發現」睪丸而引起重視。對於此病的治療，醫生更提到，心理重建的難度比生理問題大多了，無論其根本是男是女，最重要仍要以患者的「自我性別認同」為主。

經過一番討論與溝通後，醫院決定為她實施陰道成型手術，同時切除男性性腺，否則未來會有腺性腫瘤等風險，而現在的她，已徹底是個女孩。但因沒有子宮，所以不能生育。最後醫生再次強調，女孩若過15歲仍沒有初經，一定要即時前往就醫。

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