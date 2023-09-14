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陸青年失業率飆升　林毅夫：相信下半年會好轉

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸青年失業率飆升，北京大學新結構經濟學研究院院長、大陸全國政協經濟委員會副主任林毅夫13日表示，儘管16至25歲年輕人的失業率較高，但總體失業率並未上升，而是在逐步下降，「相信到下半年以後，青年的就業率會有好轉。」

林毅夫在香港城市大學的講座上提到， 16歲到25歲的年輕人失業率比往年高的問題源於多方面原因，首先是經濟確實面臨下滑的壓力，內部因素包括消費者信心不足等，還有企業投資的意願比較低。

林毅夫指出，另外一個很重要的原因就是出口增長慢，由於美國、歐洲和日本等地經濟不景氣，中國的出口增長放緩，這在一定程度上影響了就業市場的活力，「當出口疲軟時，國內的總需求也會相應減少，從而導致部分行業出現用工荒。」

林毅夫認為，政府應利用其政策空間，採取一系列有針對性的措施，以解決當前製造業面臨的用工荒和青年失業問題，「一方面實施一些必要的反周期財政政策及貨幣政策，以支持投資，創造就業，增強消費者的信心；另一方面要優化民營企業政策，增強民營企業信心。」

林毅夫更強調，相信到下半年以後，青年的就業率會有好轉。

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