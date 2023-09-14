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大陸 大陸焦點 特派現場

最悲催車主！正妹買特斯拉4個月多災多難　最終慘況曝：頭都沒了

女車主在5月買下一輛特斯拉，卻於9月損毀。（翻攝自抖音「小雨溪」）

▲女車主在5月買下一輛特斯拉，卻於9月損毀。（翻攝自抖音「小雨溪」）

圖文／鏡週刊

今年9月初海葵颱風直撲台灣後，在5日登陸中國福建省，造成當地不少災情，除了強風暴雨所致的淹水，更有樓房倒塌。其中，在抖音上有一段正妹買Tesla Model Y後命運多舛的過程，照片被陸媒與民眾瘋狂轉傳。

該輛被壓毀的粉紅色Tesla Model Y女車主在抖音帳號「小雨溪」，以照片編輯成影片，記錄下從購入黑色Tesla Model Y到變身成粉色愛車的過程，她更透露交車後，這輛粉色愛車就遭遇各種大小車損，還接連碰上2次颱風，最終被一面坍塌的牆壓毀，害得正妹女車主怒罵：「海葵，我討厭你」。

女車主買了黑色Tesla Model Y後，遭遇不少車損，多次進出修車廠。（翻攝自抖音「小雨溪」）

▲女車主買了黑色Tesla Model Y後，遭遇不少車損，多次進出修車廠。（翻攝自抖音「小雨溪」）

女車主揭露自己在今年5月7日開心牽了黑色Tesla Model Y後，左後輪不慎刺到釘子，把輪胎修好後又遇上疑似有小孩刮傷愛車的左側烤漆，包含車門與左後側葉子板都有傷痕。經過修復後，女車主將愛車改個顏色，換上粉紅色「新衣」，不過改成粉色的愛車，依舊逃不過車損的命運，不只在高速公路上被噴飛來的水泥傷到前保險桿，疑似又被小石子將板金砸出小坑、在停車場遭別車擦撞，沒想到後續又被公車擦撞到左前保險桿，這輛粉色Tesla Model Y連兩次送進維修廠整理。

女車主把黑色Tesla Model Y換上粉色外觀。（翻攝自抖音「小雨溪」）

▲女車主把黑色Tesla Model Y換上粉色外觀。（翻攝自抖音「小雨溪」）

孰不知當蘇拉颱風來襲，這輛粉色Tesla Model Y的後擋風玻璃被強風吹落的大樓磁磚砸碎，女車主把車修好後，接著海葵颱風就登陸了，於是她索性把車停到更安全的地點。到了9月8日，女車主的手機被特斯拉警訊洗版「車輛警報觸發、車門未上鎖、前後備廂均未關閉」等，她一到停車現場，才發現粉色愛車已被倒塌的牆壓扁，影片字幕大大的寫著「我的天啊，你怎麼扁了，這次不僅後腦杓（指後擋風玻璃）爛了，頭都沒了啊！」

歷經海葵颱風的粉色Tesla Model Y，被一面坍塌的牆壓毀。（翻攝自抖音「小雨溪」）

▲歷經海葵颱風的粉色Tesla Model Y，被一面坍塌的牆壓毀。（翻攝自抖音「小雨溪」）

女車主事後也收到許多車友群的關心，才發現原來愛車已經被大陸媒體報導，也不滿部分自媒體與吃瓜群眾拿此事冷嘲熱諷，最後她悲憤的對颱風怒吼：「海葵，你還我車命來！」並寫下「5.7-9.7至此便是我的小粉短暫的一生」。

粉色Tesla Model Y不只後擋風玻璃毀壞，連車頭都扁了，車內災情慘重。（翻攝自抖音「小雨溪」）

▲粉色Tesla Model Y不只後擋風玻璃毀壞，連車頭都扁了，車內災情慘重。（翻攝自抖音「小雨溪」）

根據女車主在抖音上的最新的影片中，她表示，事發至今車都還被埋在原地，搶救愛車和保險的進展似乎相當緩慢，不少網友看完後留言安慰「不用怕，至少車貸還在」、「最悲催車主」、「加油，維護自己的權益」、「最炸裂的一個系列」、「人沒事就好，走全損開新車」。

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