靈鷲山第5屆龍樹EPL青年畢業典禮　願力傳承菩提種

文／柯玫如、賴芃縈

▲靈鷲山龍樹EPL第5屆畢業典禮圓滿大合照。（靈鷲山佛教教團提供）

每一次的遇見，都是不斷的超越！靈鷲山第5屆龍樹EPLEPL國際青年生命和平大學習畢業典禮， 9日在無生道場熱鬧舉行。表演活動青春洋溢活潑，嘉賓雲集現場座無虛席，畢業生跪拜謝師恩，在校生演唱「龍樹之歌」，透過歌曲傳遞龍樹EPL核心精神，靈鷲山開山住持心道法師為畢業生圓滿開示，並頒發龍樹EPL菩薩唐卡，願人人都能俱足龍樹EPL菩薩的大智慧。

龍樹EPL生命和平大學習是靈鷲山為有志學習佛法，及發揮自身影響力的社會青年，打造的一套整合實體與數位化課程，以佛陀法教為根本，拓展心道法師愛與和平的志業，從生活、家庭、事業開展到整個世界，3年學制中，完整學習四期教育、禪修閉關以及系列專題課程，每年開設國際實習課程，拓展學員國際視野。更希望喚醒生命智慧的寧靜基因，連結心與世界的和平關係，創造多元共生的無瑕生命。

法教世學禪修服務 龍樹EPL青年成果分享

第5屆龍樹EPL這一班，是特別的一班，1年級時，新冠疫情爆發，3年課程堅持不懈，透過線上學習交流完成法教、世學以及禪修課程，並將所學所聞應用在生活中，落實「傳承諸佛法，利益一切眾」的精神。他們感恩靈鷲山教團與師長們的教導與栽培、傳承佛陀法教與修行智慧的生命大學習、樹立具有世界觀的慈善修行領導者典範，這不僅僅是一場畢業典禮，更體現青年對生命和平真諦的探索精神。

畢業學員將3年來的學習心得分類為：法教、世學、禪修、服務4大類。法教組將學佛的聞思修過程系統化，總結從古老的到訊息形成資料，經過學習成為知識，再由體會轉變成智慧，這便是學佛的過程；世學組分享從沒有信仰，因緣佈施遇見龍樹EPL，經過3年法教薰習，自我轉變；禪修組分享高科技時代，被物質和富裕享受包圍，內心深處不滿足、焦慮和沮喪等感受，透由禪修的練習喚醒當下的喜樂，培養專注和覺性，轉化成內在寧靜和喜樂的來源；服務組分享從社恐到與人連結，在服務中看見，原來「苦」是平等的，過程中體驗從「小我」到「大我」，及至「無我」，更透過服務去除習氣。

心道法師：一生都是菩提種 鼓勵傳承永續

第5屆輔導法師法耀法師分享教學相長的重要，在帶領龍樹EPL學員同時，自己也跟著年輕人有著不同的體會和收穫，願龍樹EPL青年畢業後都能傳承諸佛法，利益一切眾。教育院院長顯月法師頒發畢業證書，開示勉勵畢業生指出，師父（心道法師）為我們鋪好了所有的舞台跟資源，必須傳承他為我們打出來的一片江山，傳播推廣現有資源與能量，要做得更大更好，繼續做利他的事情。

最後，學員恭請心道法師圓滿開示與祝福，並頒發龍樹菩薩唐卡，恭喜龍樹EPL學員畢業，心道法師鼓勵龍樹EPL年年產出優秀的畢業生，讓佛法的使命能紮實連結到人人成佛的道路上，一生都是菩提種，有意義的生命能夠久住永續，接引更多新緣種子延續人才不斷，讓龍樹EPL發輝傳承的價值性。

▲教育院院長顯月法師頒發畢業證書，學員們歡喜領證。（靈鷲山佛教教團提供）

▲畢業生用心準備感恩謝師禮，跪謝恩師教育之恩。（靈鷲山佛教教團提供）



我要報名龍樹EPL https://reurl.cc/q0mXn0



我要了解龍樹EPL https://reurl.cc/OjXDr9

