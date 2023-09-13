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瘋電影／哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉　虛假的美好

文／賴賴

▲▼哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

理想鄉是一堂政治課，給小朋友建立基礎知識的簡單概念，包裹糖衣的整齊美好秩序，內藏劇毒都不一定，看起來是好人其實是壞人的比比皆是，網路假訊息爆炸的時代，如何分辨虛實，電影流暢好看，很棒的寓教於樂的作品。

劇情中哆啦A夢為自我犧牲的高階機器貓痛哭流涕時，真的很感動，大雄能夠道出每個同學的優缺點，企圖喚醒被催眠的每個同學，雖然這種劇情設計很八股，卻是鐵效果，理所當然的觸動，整部卡通劇情都很單線工整，適合小朋友閱讀的好電影。

這個世界沒有不吵架的兄弟姊妹，親近一點的朋友都會有口角，也沒有完美的父母，身而為人所以來學習，所有的外在現象都是假的，名利財富看似輝煌，掀開外皮臭穢不堪，若有幸能遇上良師益友真要好好珍惜。

片　　名：哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉
英文片名：Doraemon the Movie: Nobita’s Sky Utopia
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2023-07-21
片　　長：01時48分
導　　演： 堂山卓見
演　　員： 水田山葵 、 大原惠 、 嘉數由美 、 木村昴 、 關智一 、 井上麻里奈 、 水瀨祈(Inori Minase) 、 永瀬廉(Ren NAGASE)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫


劇情大綱

大雄在天空發現了一座神祕的新月型島嶼，並堅持表示「那就是我一直在尋找的烏托邦！」。於是哆啦A夢一行人便搭乘祕密道具「時間齊柏林」飛船，出發去尋找這座島嶼！在探索了各個時代和地點後，終於發現了這座島嶼的真面目，一座可以讓任何人變得完美的夢幻樂園「帕樂達邦」！在那裡，哆啦A夢和大雄與完美的貓型機器人索尼亞成為好朋友，然而，他們卻發現這座夢幻樂園的背後隱藏著不可告人的天大祕密，究竟大雄他們是否能解開這座樂園的謎團呢？

▲▼哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲理想國讓大雄一群人眼睛一亮。

▲▼哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲高階機器貓謙虛且人格高尚。

▲▼哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲參觀理想國的每個角落，找不到缺點。

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