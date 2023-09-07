瘋電影／GHOST BOOK 妖怪圖鑑　穿越時空來救妳

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是屬於高年級讀物的文學類作品，故事很簡單，就是誤打誤撞地進入另一個時空，但在現實中受傷昏迷於醫院中的小女主，是小男主的愛慕對象，這樣產生了一段特別的緣分，也因此過程中有許多可愛青春的橋段，最後的結局也特別感人，電影流暢好看，屬於經濟型的怪獸，所以也沒有可怕感，反而有可愛的妖怪。

劇情簡單，不過許多創意巧思的橋段，加上時空穿插的複雜，偶而會有看不大懂得情形出現，但不礙事，兒童電影的好處就是～不會有不希望發生的結局，HAPPY ENDING是王道。

片 名：GHOST BOOK 妖怪圖鑑

英文片名：Ghostbook

類 型：冒險、奇幻、劇情

上映日期：2023-09-01

片 長：01時53分

導 演： 山崎貴

演 員： 城檜吏 、 柴崎楓雅 、 吉村文香 、 神木隆之介(Ryunosuke Kamiki) 、 新垣結衣(Yui Aragaki) 、 釘宮理惠 、 下野紘 、 杉田智和 、 大塚明夫(Akio Ôtsuka) 、 田中泯(Tanaka Min)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫



劇情大綱

「你有想實現的願望嗎？」在學校流傳有一種神祕的小妖怪，會來到夜晚沉睡的孩子枕邊輕聲耳語。無論如何都想實現願望的一樹（城檜吏 飾）等人，被傳聞中的小妖怪引導，決定要找出「妖怪圖鑑」。他們和瑤子老師（新垣結衣 飾）在有著可疑的店主（神木隆之介 飾）、像迷宮一般的二手書店得到了圖鑑，當他們踏出書店，外面卻已不是他們所知道的那個世界…。

一樹他們借助知道圖鑑祕密的圖鑑小子（釘宮理惠 配音）之力，展開一場拚上性命的試煉…。

▲神木隆之介客串一幕戲，這裡是穿越時空的關鍵書店。

▲就是這麼剛好拿到一本關鍵書籍。

▲大家全被困在這個與外界隔絕的妖怪時空。

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