瘋電影／藍甲蟲　家族的戰鬥力比超級英雄可怕

文／賴賴

瘋言瘋語：

藍甲蟲的口碑兩極，但其實客人是喜歡的，若是著重在大量的電腦特效，以及豪華的超人功能設計恐怕沒有那麼大的驚艷，畢竟從整體外形來看，他就是類似蒼蠅外型的甲蟲造型，和直接墊腳就可以往上衝的超人，多了兩隻翅膀顯得笨重和遲鈍，即使可以成為保護傘也顯多餘。

但是以墨西哥家庭觀念的民族性為起點，增加了劇情核心價值，不論貧富貴賤只有家人的愛是無私且永遠不變，不會因為你富有而高估你，也不會因為你貧窮而低估你，墨西哥的奶奶腳色特別重要，而這片的奶奶一樣可愛陽光且舉足輕重，好看。



片 名：藍甲蟲

英文片名：Blue Beetle

類 型：動作、冒險、科幻

上映日期：2023-08-17

片 長：02時07分

導 演： 安傑爾曼努爾索托(Angel Manuel Soto)

演 員： 索洛馬里達納(Xolo Maridueña) 、 布魯娜馬爾科辛(Bruna Marquezine) 、 喬治洛佩茲(George Lopez) 、 蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

敘述海梅雷耶斯剛從大學畢業回到家鄉，對未來滿懷抱負，但卻發現他的家已經跟以前不一樣了。他開始尋找自己在這個世界上的目標，此時命運來敲門，海梅意外尋獲一個外星生物科技的古遺物—聖甲蟲。這隻聖甲蟲忽然選擇海梅成為其共生宿主，使海梅獲得一套神奇的盔甲，並被賦予出乎意料的超能力。這永遠改變海梅的命運，從此變成超級英雄藍甲蟲。

▲家境陷入窘境卻瞞著兒子，成全他大學畢業。

▲軍火商壞女人，毫無人性。

▲誤套甲蟲超人的DNA，變成無法脫掉痛苦狀態，並捲入糾紛。

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