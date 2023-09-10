從人生失敗組逆轉勝利　法師傳授累積福報的妙招

文／賴芃縈

▲淨華法師與寶祥法師解答學員提問。

佛陀時代，佛弟子欲請法，首先會繞佛三匝，然後頂禮佛陀三拜，恭敬地長跪合掌後發問。在科技進步幸運的這一代人，可以透過雲端聽聞佛法，但是若學習中有疑惑時，該如何解決困惑？「與法有約我要請法」課間學習，便是靈鷲山四期教育法師細心為學員著想的周到規劃。

靈鷲山教育院於8/30舉行四期教育下學期第一場「與法有約我要請法」線上課程課間活動，來自海內外學員齊聚，逾百人參與聽法，適逢農曆七月，教授法師特別準備應景的經典故事，解答了學員疑惑。



本次「我要請法」內容有

一、既然佛說無我，那超度的是誰？又為什麼還需要有這麼多的法會儀式或儀軌？

二、遍知一切的佛陀，證悟後為何還需要梵天勸請才要說法？而梵天請佛住世，為什麼不請佛住在天人住所？

三、當與人一再溝通卻達不到想要的預期（例如鄰居半夜搬桌椅被吵醒、同事主管間針鋒相對….），情緒翻攪的當下該如何生起四無量心呢？



教授法師圖文並茂的說法，深入淺出的教學功力，讓深澀的佛學變得生動有趣，法師提問引導學員思考，透過電腦互動，破除時空障礙，不再枯燥的單向教學，靈鷲山的「與法有約」線上說法，活潑地展現高科技的便利。



轉念後離苦得樂 觀照降伏自己



學員廖佳玲分享

曾經以為自己是人生失敗組，由於自幼失怙母親總哀嘆老天爺不公，篤信佛教的姑姑除了負擔自己大學學費，多年來也為父親報名超薦佛事，受到姑姑影響自己有幸接觸佛法；十幾年前為要幫生病的家人消災祈福，而接觸到靈鷲山師姐，參加了水陸法會、水懺法會和一日志工活動。



後來因緣向法師請法，法師鼓勵：「有心作功德很好，還要把握機會多多聽聞法教，了解佛法義理。」於是當「四期教育」課程公布我立刻報名。在認真聽課學習之後，細細讀了「四聖諦」和「緣起法」，明白生命是可以透過修行改變的，實踐佛陀教法，眾生便能離苦得樂，當下我落淚解開生命束縛的枷鎖，也肯定自己有福氣學佛，絕對是人生勝利組。

▲學員黃兆佳分享運用緣起法截斷執取，調伏自己。



學員黃兆佳分享

面對至親短短幾個月內相繼離世，才知道在死亡籠罩的幽谷中，帶著來不及和解的遺憾和懊惱，在那段消沈的日子裡，透過因緣接觸了佛法，當我把自己埋首於經典中的字字句句，卻發現這裡邊蘊藏著太深的智慧和我們想像不到的世界，瞬間體悟到自己的渺小，我們以為好長的數十年，其實只是天地間的一個剎那；我們以為無法割捨的世間深情，其實只是輪迴了千生萬世的一點交會。

透過四期教育的學習，「無我之道」和「緣起法」的實體體驗課程，更清楚的提醒自己如何在«受»的時候就學習截斷渴愛跟執取，如何不落入自己內心戲的劇本。人生太苦了，不想再繼續輪迴，所以更要努力觀照調伏自己，感恩在人生最低潮的谷底能值遇佛法，讓心念得已翻轉。

精進學習踏實完成功課 開展美好的生命



最後邀請靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師圓滿開示，在聆聽兩位學員分享深刻感受到學員在經過學習佛法後，對生命的穿透與觀察，了解了真理與真相，釋懷了生命中的束縛與缺憾，並且讚嘆兩位對法的精進與啟發。



近期因為水陸法會剛圓滿，許多海外及內地功德主回靈鷲山參訪，當中有位舊識的師姐，特別容光煥發，整個人都明亮了起來，於是法師詢問她做了什麼？如何從過去的生命低潮黯淡無光中蛻變如此？她謙虛表示：「法師，我沒做什麼，就是師父說做什麼我就做什麼。」師姐好好的學習「四期教育」課程與禪修，半年內，圓滿了釋迦摩尼佛心咒100萬遍。並且開始持大悲咒，計畫在60歲的時候，完成60萬遍大悲咒當作送給自己的生日禮物。



師父帶領我們的學習除了要去理解，同時我們也要有一些實修的功課，踏實的去執行後，可以感受到生命的轉變，也有學員分享自己的經驗，如果沒有禪修光是聽法，是聽不懂的，無法深刻地靠近佛法核心意涵，期許今天線上154位學員，踏實地完成師父交代的功課，這樣的道心與正念，必然可以成為生命中最重要的導航與保護，開展更美好的生命。

圓滿阿含期 邁向般若期

2023年下學期即將啟動新登場的「般若期」課程，欲參加者需先完成「阿含期」，心道法師說：四期教育：“阿含、般若、法華、華嚴”。“阿含”是一個基礎、“般若”是一個通路，有了阿含的佛法基礎跟般若思想的通路，然後我們在這裡建立起“願成佛”的願力，生生世世發願，鞏固菩提心，這是我們每個人應該走的一條大道。我們學佛的人，阿含和般若這兩個基礎要學好，然後才能夠不退轉的去做利他的事情。。

▲來自海內外百餘位線上聽法。