四期教育成佛有你／轉念讓夫妻關係從對立成和諧　柔道

文／楊婧

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作楊婧 作品：思想不正最苦



共修場地的煤氣罐快要空了，第2天共修很可能會掉鏈子，過去換煤氣都是師姐從家裡面帶來滿的換上，這一次師姐家的也正好用完，住得最近的就是我家。於是我趕緊給愛人打電話求助，因為連續活動，我已多日不顧家，愛人頗有微詞，藉口家裡的煤氣罐馬上就用完了，不方便替換，就直接拒絕了我。因為他平時還是蠻支持我共修和做志工的，所以我就想著回家再哄哄，第2天一早把煤氣罐拿來就好了。



結果當天忙到半夜才回，第2天早起，我又試著跟老公提到此事，他就略帶憤憤地指責到：“你們香堂都已經這麼大了，天天這麼多活動，那些師兄呢？讓他們去正規的地方換就好啦。”



開始我還我耐心的溝通，一樣樣的說明情況，但他就是抱定一條，不同意，不管換。因為時間已經越來越緊了，我越想快點拿走，老公就越發強硬，聽著他完全不顧及我要面對的緊急情況，振振有詞講大道理的樣子，我真是很氣。如果這種情形要放在以往，我一定會跟他大吵一架。



這時老公再次激動地強調：不要什麼事都拉著他幹，事到臨頭了，著急也不是他的事，那麼多人，為什麼不早點去想正規的方法和管道，不要什麼事都是我去調配私人的力量來解決，這一次換了，下次是不是還得這樣……聽到最後這句，我腦子裡突然靈光一閃，哦，原來他生氣，是因為我引發了他對不可知的未來得恐懼。



上一單元四期教育剛剛教授的內容，恰好提到過導致嗔怒的原因，其中有兩項：將要對我不利、和將要對我愛的人不利。我感覺這應該就是他情緒的發起點。



唉，人總是很可憐！一邊撫平修復著過往的苦痛；一面辛苦應對著眼下的艱難；然後還在自己的想像中，受著不可知的、未來的苦的壓迫。唉，真是可憐呀！



老公如此，而我又何嘗不是呢？擔心著今天可能會面對的煤氣罐的困擾，嗔怪的老公不顧及我的感受，我又何嘗顧及了他呢？



我去當志工，他又工作又照顧家裡，本就很辛苦，現在還要承受因我而引發的恐懼之苦，他沒有學習佛法，沒有支持他脫離這些纏縛煩惱的正見，但我可以。



想到這些，我問自己：如果今天煤氣真的沒有了，又能怎樣？怎麼都不會怎麼樣，人生小事而已，都會有辦法過去的。來了正好大家學習面對，不來就從容行事，現在有辦法就行動，沒辦法就等待，都好都好。心不掛礙了，情緒一下就好了起來，臨出門前，我感受到了老公看我時的詫異目光。他完全沒想到我這麼快就調整了情緒。我心裡暗暗得意，我是學佛的人，我又一次成功的體驗了用佛法降服自己的煩惱。



師父說過，思想不正才最苦。



從四期教育我開始真正的學習佛法，瞭解佛陀的思想，並在把它運用到生命的過程，就好像把一截截扭曲的生命管道拉直，光亮就可以照射進來的過程。想像中如果不斷的練習，可能就象一次次被打通、拉直、拓展的過程……會不會有那麼一天，管道碎裂，光明遍照呢？好期待！雖然那是我現在尚不可知生命狀態，卻堅信就在前方。

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