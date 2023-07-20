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大陸 大陸焦點 特派現場

穿西裝拎電腦「假裝上班」　陸星巴克「失業男女佔滿」現象惹議

▲▼在大環境不斷動盪的當下，星巴克佔滿失業的中年人。（圖／翻攝微博）

▲在大環境不斷動盪當下，星巴克佔滿失業男女。（示意圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

一支名為「星巴克幾乎被失業男女佔滿」的影片日前在陸網引發熱議。影片中，這些中年人通常會拎著電腦包，穿著襯衫，找一個圓桌，用自帶的杯子接一杯水，坐在星巴克一整天，為了不讓家人發現，還要計算上下班時間，每天都得「假裝上班」。

大陸自媒體《三聯生活研究室》影片顯示，在大環境不斷動盪當下，星巴克裡坐滿的不是一群消費者，而是許多失業卻每天到星巴克打卡，假裝上班的中年人。他們早上拎著電腦包走進星巴克，到了晚上又若無其事收拾電腦包，起身回家。

影片裡提到，在上海廣告公司工作時間長達6年的James被公司裁員後，比以前更愛喝星巴克，他絕不去一些受年輕人歡迎的咖啡廳，只有來星巴克喝咖啡，自己才像個白領，和那些談業務談生意的人，還是一類人。

James說，失業對自己的打擊來的還沒有那麼快，不確定感才是焦慮的來源，所以他寧願選擇去熟悉的星巴克，也不願因此降低標準再去適應新的場所。

失業問題也出現在青年人身上。根據數據調查顯示，大陸六月份青年失業率升至驚人的21.3%，超過五月份20.8%紀錄。

這些青年們在失業的陰影下，選擇來到星巴克用咖啡的香氣掩蓋他們內心的苦悶，一到星巴克就會待上一整天，青年們用星巴克來填補失去工作的日常，尋求一絲安慰和人際互動。

相較於將星巴克當作避風港的青年人，中年失業者更顯焦慮。因市場預期的不確定性，中年人的就業形勢變得更加嚴峻，曾經在工作崗位上穩定就業的中年人，突然間失去工作，面臨著重新融入就業市場的艱難挑戰，而在這個競爭激烈、追求年輕化的時代，中年人想要再次找到理想工作變得更加困難。

這一現象引起廣泛的熱議。一方面，人們對失業問題的關切和同情之情油然而生，意識到就業困境。另一方面，人們也對這種「星巴克上班」的現象持不同的看法。有人認為這是失業男女在逃避現實，沒有積極面對失業問題；而也有人理解他們的心態，認為這是一種自我安慰和尋求社交的方式。

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