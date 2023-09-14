史上最熱鬧「鬼門關夜市」擠爆　3分鐘震撼空拍影片曝

大部份的苗栗人今晚都在這裡了吧……誤）） ???? 在今年苑裡市場普度大夜市裡，看到了不一樣的新氣象，垃圾環保分類不落地、急救站、醫療保險、交通疏導…都有志工們默默付出與守護，公私協力合作的力量，將苑裡推向了一個新的高度，歡迎大家一起來感受苑裡每年一度的市場普度大夜市 ???? #影片快剪版 ＃合法申請AB2308240017 由 TNT Fly 天際空中攝影有限公司發佈於 2023年9月13日 星期三

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣苑裡鎮一年一度限定的「鬼門關夜市」登場，今年可說是史上最熱鬧，現場人山人海、萬頭攢動，而長達3分鐘空拍震撼影片也曝光，苑裡完如不夜城。

▲▼苑裡宛如不夜城。（圖／「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」授權提供）



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苑裡鎮「鬼門關夜市」活動由來已久，早期是在地商家、攤販每逢農曆7月底，都會舉辦一場普渡祭拜「好兄弟」，夜晚還會請戲班表演。近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客慕名前來，也吸引更多攤商進駐，舉辦範圍不斷擴大，讓「鬼門關夜市」發展成苑裡地方特色活動。

▼苑裡宛如不夜城。（圖／「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」授權提供）



▼鄭明典PO出現場照片。（圖／翻攝鄭明典臉書）



而以往「鬼門關夜市」都在每年農曆7月29日登場，但今年是閏年，農曆7月有30天，因此今日（14日）深夜11時才是鬼門關，不過，夜市仍於13日熱鬧登場。且今年還擴大舉辦，攤商規模比往年都大，吸引更多民眾到場共襄盛舉，成為有史以來最熱鬧的「鬼門關夜市」。

「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」也在臉書分享3分鐘空拍影片，只見現場萬頭攢動，將街道擠得水洩不通，苑裡宛如不夜城。另外，中央氣象局前局長鄭明典也在臉書PO出現場照片，吸引超過5000人按讚。

▲▼驚人空拍照。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲▼現場擠得水洩不通。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▼驚人空拍照。（圖／記者蔡文淵翻攝）

