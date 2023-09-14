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去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

▲▼日本旅遊,藥妝店,大國藥妝,大国藥妝,沖繩,免稅店。（圖／記者陳世昌攝）

▲錢政弘分享在日本藥妝店助人之事。（示意圖／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，和家人去日本旅遊，遇到一對外國夫婦在藥妝店不停發問，讓日本店員尷尬到完全招架不住，「我站在旁邊實在不忍卒睹，決定出手相救。」外國夫婦聽完說明後露出笑容，不斷向醫師道謝。

錢政弘日前在臉書發文說，當時老婆逛藥妝店補貨，他的樂趣就是看看有什麼新的養肝補品，看趣味的，有空就研究一下成分，看現在在流行「什麼碗糕」。

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錢政弘指出，這時剛好遇到一個外國家庭在櫃檯詢問店員，媽媽手拿著鼻噴劑，對略懂英文的年輕售貨員不停發問，這位日本店員很尷尬完全招架不住，「我站在旁邊實在不忍卒睹，決定出手相救。」

▼許多人去日本一定會逛藥妝店。（示意圖／圖中人物和新聞無關）

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

錢政弘說，詢問這對外國父母後，得知他們的小孩最近感冒，一直鼻塞、打噴嚏很不舒服，他們想買一個鼻噴劑使用，但不確定手上拿的是否正確？他們想確定這個產品是不是含有「西藥」成分，而不是買到成分是含精油，或香草藥劑的舒緩產品。

錢政弘向他們解釋，日本的成藥有分成三類，他們現在拿的鼻噴劑屬於第二類醫藥品，成分含抗組織胺，都是西藥沒錯，接著順便告訴他們要怎麼使用，間隔多久噴一次等注意事項。

錢政弘提到，這對外國夫婦聽完說明後，對他露出了笑容，「不斷地向我道謝，他們向我表示小孩很不舒服，擔心買到的東西沒效，店員卻聽不懂他們的問題。我點點頭表示明白他們的意思，我想他們應該很驚訝，我這位路人的醫學知識頗高。」

「那位日本小哥在結帳完後，也過來用幾句簡單中文感謝我的幫忙」，錢政弘表示，旁邊的中國籍的店員更稱讚他的英文怎麼這麼好，可以回答外國人的醫學問題，「我微笑沒有多說什麼，我心想看日文、說英文，對台灣人來說不是什麼大問題，我們最大的優點是願意幫助別人。」

▼即日起至12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可事先存在手機，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（點圖可放大／Bic Camera提供）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

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