Toyz停更1個月　曝被通緝真相「真的回去蹲牢房」：沙發好坐又好睡

▲Toyz開直播跟粉絲聊天。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）



記者施怡妏／綜合報導

Toyz（劉偉健）日前突然宣布自己已經去看守所報到，加上直播停更1個月，引起粉絲關心，對此，Toyz昨（27）日開直播透露，前陣子被通緝了，因為去年發影片，大聊前偶像團體成員與女網紅間糾紛，遭女方提告妨害名譽，「我的確是有回去蹲一下」，並笑喊牢房裡的沙發很好坐。

Toyz透露，前陣子被通緝了，因為去年發影片，大聊前偶像團體成員與女網紅間糾紛，遭到女方提告妨害名譽，傳票寄送地點是舊家，但是房子已經賣掉了，他根本沒收到，而且這件事情是透過李育昇告知才知道，他當時還很納悶，「我的案子都還沒判欸，怎麼可能被通，到底在通什麼意思」。

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Toyz得知消息後當天就去報到了，「小小蹲了一下地檢的小牢房，我的確是有回去蹲一下，蹲了半小時等開庭」，意外發現士林的小牢房居然有沙發欸，好坐又好睡，「跟台中地檢的小牢房完全是不同的畫面」，而且眼前還有塊很新鮮的麵包，很掙扎要不要吃，「因為我過去前都沒吃東西」，最終他忍下來了。

Toyz坦言，「我內心是支持女方的，只是女方有一點點曲解我」，用最大的誠意跟女方致歉，但因為IG被女方封鎖，聯絡不到本人，透過直播喊話，「如果妳有在看這段直播，其實我內心，是非常有誠意與您和解的」。

至於為何直播停更1個月，Toyz表示，排除前兩周是在休養，其實只有放假兩個禮拜而已，「不能讓我休息一下嗎，你們都放暑假，我不能放個連假嗎，那麼急幹嘛呢？」本來有想過要開台，但坐在電腦桌前突然沒動力，找不到開台的目的，所以才會在Discord留言，「我沒有勇氣按下直播的按鈕」、「我去附近看守所報到了」、「各位後會有期」等。

