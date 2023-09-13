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社會 社會焦點 保障人權

記恨護理員霸凌…她推床擋門關無辜住民1hr「活活掐死」　判12年

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲林女覺得「護理員霸凌她」，竟將無冤無仇的同院住民關進房內壓地掐脖1個小時，活活勒斃。（示意圖／取自librestock網站）

記者蔡怡萍／宜蘭報導

住在宜蘭某復康之家的林姓女院民，長期受「酒精性失智症」影響，在辨識能力嚴重退化之下，幻覺認為遭受護理人員壓迫霸凌，竟招手將無冤無仇的張姓同院住民喚進保護室，再將門用床鋪擋住，徒手將張女壓在地上活活掐死，宜蘭地院認為林女罪行嚴重、危害程度非輕，雖達精神障礙減刑要件，仍依殺人罪判處12年徒刑，刑畢後監護4年。

根據判決，林姓女院民因為受重度憂鬱、精神分裂、酒精戒斷症候群等多重疾病影響，入住宜蘭某復康之家已12餘年，2022年11月4日中午，林女原先躺在靜思室床上，看見重度身心障礙的同院張姓女住民往內探頭，先招手要張女進入，再將床鋪移擋到門前阻止從外部開門，林女隨後將張女拉到地上、跨坐在其身上並雙手勒她頸部，直到張女逐漸停止掙扎沒了氣息，近1個小時後林才開門走出靜思室，至照護員發現倒在地上的張女為時已晚。

林女被逮後供稱，自己長期遭受護理人員霸凌刁難，將她關在保護室好幾天，也有受其他住民欺負，認為已經死路一條才勒斃張女，想要死一死不然就去關。

康復之家護理師與生活服務員則指出，林女算是功能性不錯的院生，有時會幫助其他弱勢院生、協助工作人員做簡易事項，但情緒不太穩定，會覺得幫忙做事應該要得到食物回饋，比較重視吃的東西，得不到會記恨、甚至幾次與院民爭吵打架使得對方受傷。

經陽明交大附設醫院精神鑑定，林女認知功能有明顯異常，與過去長期酗酒有關，病識感不佳且社會功能明顯退化，導致行為辨識力顯著降低而犯案，但法官認為林女無端招引不熟識、無仇怨嫌隙的張女進入房間，徒手掐壓其頸部長達1小時，並反覆以手試探對方是否死亡，情節重大、危害社會治安程度非輕，不宜過度輕縱，依殺人罪判林女有期徒刑12年，執行完畢施以監護4年，全案仍可上訴。

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