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討債出奇招！嫩妹約欠錢男「來我家」　開門全是壯漢...被上銬電擊

記者許權毅／台中報導

台中市某暴力討債集團出奇招，找來一名25歲嫩妹，與一名欠下賭債的男子聊天，女子提出「到我家喝酒」後，男子掉入色誘陷阱前往，一打開房門驚見暴力集團「壯漢們」在裡頭等候，將他強行上手銬，並用電擊棒等施虐，逼簽50萬本票。該集團在今年2月被警方查獲，8月底並被檢方依組織犯罪條例等罪起訴。

▲▼暴力集團。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中某暴力集團要25歲徐女（黑衣）、顏女（灰衣）相約欠債男到家中作客，打開門卻是集團成員等候，將被害人控制。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市刑大鎖定某暴力討債集團，發現以尤姓主謀為首的13人集團，經營網路賭博、暴力討債，毆打被害人，並逼迫簽署50萬本票。檢警調查，尤嫌只要發現來簽賭的賭客還不出錢，就會帶著成員先用言語恐嚇，每次都提出50萬本票，被害人心生畏懼，都會依照指示匯款。

▲▼暴力集團。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該集團經營網路賭博，發現賭客還不出錢，就恐嚇或是暴力威逼，要求簽署50萬本票。（圖／記者許權毅翻攝）

其中一名被害人則跟尤嫌有金錢糾紛，尤多次威逼討債，被害人均避不見面，該集團便吸收一名25歲徐女，要他以通訊軟體跟被害人搭上線聊天，經過多次對話，成功「色誘」出被害人，徐女提出「來我家喝酒」的請求，被害人照做前往位在北屯區四平路上的某住宅，還有另名顏女出面招待，不料大門打開後，是整群暴力集團成員等候著，立刻將被害人以手銬控制，徒手毆打，甚至用電擊棒攻擊，並且強迫簽署50萬本票，行徑囂張。

▲▼暴力集團。（圖／記者許權毅翻攝）

▲其中一名被害人遭色誘設局，被上銬毆打。（圖／記者許權毅翻攝）

台中地檢署檢察官指揮台中刑大、第六分局及台北北投分局等單位，同步執行收網，逮捕尤姓主嫌及共犯等13人，現場查扣帳本1本、銀行存摺8本、身分證、健保卡共5張、銀行金融卡2張、自願具結同意書3張、借貸申請書8張、借貸契約1份、本票28張、行動電話8具、辣椒水槍1枝、辣椒水1罐、手指虎1個、球棒4支、現金9萬元、毒品咖啡包219包(毛重916.74公克)、K他命2包(毛重3.33公克)、K盤2個及自小客車1部等贓證物。

▲▼暴力集團。（圖／記者許權毅翻攝）

全案訊後尤嫌等13人依組織犯罪條例、強盜、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方並於8月間，將相關人全部起訴。

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