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腳穿66元破鞋！8旬婦到銀行轉帳1300萬　因「1事」遭銀行報警

顏學庸（左）與馬旭（右）。（圖／番社自今日頭條）

▲馬旭（右）穿著一身舊衣破鞋到銀行轉帳1300萬，讓銀行人員以為遇詐騙。圖左為其丈夫顏學庸。（圖／翻攝自今日頭條）

圖文／CTWANT

2018年9月，大陸武漢一間銀行突然向警方報案，表示行內有一名8旬老婦要轉帳人民幣300萬元（約新台幣1318萬元）到某個帳戶。銀行行員擔憂老婦人可能是遭遇電信詐騙，所以急忙報警。在警方釐清之後，才發現，該名腳穿人民幣15元（約新台幣66元）的破鞋、家住簡陋小屋的老婦人，竟然是為了捐款給家鄉做慈善事業，而且該名老婦人竟然是中國首位空降跳傘女兵。

根據《今日頭條》報導指出，該名老婦人名叫馬旭，出生於1933年，在1947年時，以14歲之姿加入軍旅生涯，之後就隨著部隊四處征戰。而在這段時間，同時也與自己的丈夫顏學庸相遇、相識、相戀，最後走上婚姻的殿堂。之後馬旭因為卓越的表現，被送到第一軍醫大學進行學習，畢業後又被分配到武漢軍區總醫院，甚至兼任跳傘訓練的後勤保障工作。

而在這時候，馬旭認為，如果身為一個不會跳傘的軍醫，是要如何保護跳傘的傘兵們。於是，即便上級多次反對，馬旭下定決心，開始自主學習跳傘。最後馬旭於1962年首次正式跳傘，不僅讓所有的長官們看傻了眼，也讓馬旭完成了「傘兵跳到哪，我這軍醫就跟到哪」的心願，馬旭也因此成為中國首位女傘兵。而在之後的20年間，馬旭的跳傘次數多達140次，也是跳傘次數最多的中國女兵。

在退休之後，馬旭認為，傘兵們時常因為降落速度過快，導致腳踝受傷，她便與丈夫開始設計、開發，在歷經600多天後，他開發出一個充氣腳踝，可以有效的保護傘兵的腳踝不因為高速衝擊而受傷。最後甚至連空降部隊都正式採用馬旭的設計作品，這也讓馬旭感到非常開心。

身為軍醫的馬旭，之後又開發出「單兵高員供氧背心」，編寫《空降兵生理病理學》、《空降兵體能心理訓練依據》等書籍，甚至還發表過眾多醫學論文，對部隊的醫療品質與看護有著明顯的幫助。

除了身體力行貢獻軍隊外，無父無母、自幼就是孤兒的馬旭，想到自己小時候是靠著鄉親們的「百家飯」供養長大的，自己也開始希望能對家鄉做點貢獻。在與丈夫討論之後，她便將作發明、研究的獎金，還有退休金等等費用，於2018年9月前往銀行，表示要轉帳人民幣300萬元到家鄉的捐款帳戶。

但由於馬旭的年紀實在太大，再加上熱心銀行行員的誤會，這才導致銀行行員誤認馬旭遭遇電信詐騙。後經過警察調查後發現，馬旭是想要捐款給家鄉，發展家鄉的教育事業，這才讓銀行幫忙轉帳，並且執意護送馬旭夫婦返家。也是在這時候，警察才知道，馬旭夫婦雖然身懷鉅款，但生活品質卻是可用「清貧」二字來形容，家中不僅沒有像樣的電器，屋子也十分簡陋，甚至連馬旭夫婦的衣著都十分的廉價、普通。

在這樣的生活環境下，馬旭夫婦依舊還是心心念念著想對家鄉的教育做出貢獻。在捐款300萬人民幣後，馬旭夫婦又東拼西湊的，湊出人民幣700萬元（約新台幣3076萬元）再次捐款。前後加起來1000萬元的捐款，對中國有巨大貢獻，生活又如此清貧，這樣巨大的反差，讓馬旭夫婦瞬間成為許多人討論的焦點。

在知道自己成為眾人的討論焦點後，馬旭則表示「這樣一件力所能及的平常事，沒想到在大家眼裡成了大事，還給我這麼高的榮譽，我感到很慚愧。」

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