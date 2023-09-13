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傳「網路照片」手機就會被駭？真相打臉　專家：不太可能

▲▼長輩圖。（圖／記者趙于婷攝）

▲網路上謠傳，長輩圖內藏釣魚代碼。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

詐騙手段層出不窮，聊天群組不時也會出現奇怪謠言。近日網路上瘋傳一段訊息，指稱手機內的網路圖片暗藏釣魚代碼，會被駭客竊取個人資訊，因此要儘快刪除，也不得回撥部分來電。對此，事實查核平台「MyGoPen」指出，這其實是老謠言的改編組合，並非實際狀況。

近來網路上流傳一條訊息，看到內容寫道「明天開始，就不發了網絡圖片了，看看下面的文章就明白了。請儘快刪除所有『早上好』、『晚上好』等問候內容的照片和視頻」，因為網路上的照片內含網路釣魚代碼，只要發送這些消息，駭客就可以使用設備來竊取個資，例如銀行卡資料和數據，文中還會引用專家的警告。

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▲▼。（圖／翻攝自MyGoPen）

▲網路上瘋傳不實謠言。（圖／翻攝自MyGoPen）

另外，不實訊息中也指稱，有人接到來自其他國家的來電，警告「如果您回電，他們可以在3秒鐘內複製您的聯繫人列表，並且如果您的電話包含銀行卡或信用卡信息，它也可以複製」，提醒千萬不要回電，否則恐怖份子就可能入侵手機。

不過「MyGoPen」解釋，這其實是資深謠言的重新組合，來自「早安、晚安問候圖片影片，暗藏中美俄日駭客釣魚程式竊取個資」和「未接到的電話都不要回撥，可能來自 ISIS」這兩則謠言，是相同的片段內容改編。

MyGoPen強調，警政署165反詐騙以及資安人員調查都澄清過，關於「問候圖片和影片的釣魚暗藏釣魚程式」的說法，資安人員表示這類多隱藏在網址當中，藏在影片或文章中的釣魚程式，應該是「不太可能」。刑事局人員對此也表示，個人資料並不會下載或觀看影片就騙，即使被騙也不會因為刪除照片或影片就安全無虞。

另外，關於「威脅到您手機的恐怖份子來電」的說法也同樣是假的，過去165反詐騙曾表示，經查證此為網路謠言，請勿再轉傳。但有提醒來電號碼前有「＋字號」為境外來電，經常遭詐騙集團利用竄改門號技術撥入國內實施詐騙，例如：解除分期付款等，而響聲掛斷亦係常見的詐騙手法，切勿輕易回撥造成損失。

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