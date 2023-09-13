iPhone 15來了！3舊機降價「最高省3千」　4款下架

▲iPhone 15亮相。（圖／蘋果發表會）
記者廖婕妤／台北報導
蘋果iPhone 15系列新機正式亮相，4款機型將在9／15開始預購、9／22正式販售，因此台灣蘋果官網也將4款舊款機型下架、3款降價，其中以iPhone 13系列降價3000元最多。
台灣蘋果官網將iPhone 12、iPhone 13 mini、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等舊機下架，目的應是想要藉此拉抬iPhone 15全系列的買氣。
另持續販售的機型則調降售價，iPhone 13系列接降價3000元，128GB售價從24,900元降為21,900元，256GB售價從28,400元降為25,400元，512GB則從35,400元降為32,400元。
iPhone 14降價2000元，128GB降價後為25,900元，256GB降價後為29,400元，512GB降價後為36,400元。
iPhone 14 Plus也便宜2000元，128GB降為29,900元，256GB降為33,400元，512GB降為40,400元。
不過，iPhone SE 2則維持原價，64GB為14,900元、128GB為16,500元、256GB為20,000元。
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