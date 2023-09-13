iPhone 15來了！3舊機降價「最高省3千」　4款下架

蘋果iPhone 15系列新機今（13日）凌晨1時正式發布，此前有陸媒報導蘋果將發布4款新機，「錢包要慘了」，但中國網友留言風向似乎變了，因為華為在經過美國制裁後，以Mate 60新機發布回歸全球手機鏈，激起中國網友激昂情緒，可能也預示蘋果新機在中國的銷量受到一定打擊。