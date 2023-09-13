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5.2億建成大樓「下包商」爆黑幕　控北市府卸責

台北市長蔣萬安剪綵時，勁強總經理還同框比讚，看在投訴人眼中感到相當諷刺。（台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安剪綵時，勁強總經理還同框比讚，看在投訴人眼中感到相當諷刺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月17日，柯文哲台北市長任內拍板定案，耗資5.2億元、歷時3年改建的「建成綜合大樓」終於落成啟用，現任市長蔣萬安前往剪綵致詞時，負責大樓工程的勁強營造總經理，還在現場與蔣萬安同框比讚，好不風光，但看在下包商A先生眼裡，卻感到欲哭無淚！

A先生出示多名包商的存證信函、工班單據及對話截圖向本刊指控，勁強營造在該工程惡意坑殺下包商及逾百名工人，目前已積欠款項近2千萬元，導致許多小公司面臨破產的命運，甚至有人的生活因此無以為繼。

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建成綜合大樓斥資5.2億元興建，被視為是柯文哲的政績之一。

▲建成綜合大樓斥資5.2億元興建，被視為是柯文哲的政績之一。

他指出，工程發包沒多久，2021年起勁強就開始拖欠款項，當時陸續有廠商寄存證信函給勁強，也有把副本寄給柯市府，「我們明明依規定將進度明細、請款單據、發票等物品提交給勁強，但他們卻以未提供數據、未依合約施工等理由，故意刁難請款，新工處還把責任推給監造商，不得已之下，我們只能走曠日廢時的法律程序來讓法院公斷。」

更讓A先生無法接受的是，勁強無意解決積欠包商工程款的問題，卻在今年3、4月間，二度發文向民眾黨台北市議員林珍羽陳情，希望林幫他們要求台北市政府儘快辦理驗收，以取得剩下的上億元工程款，結果林不僅照做，新工處也配合撥款，這種「別人的囝死袂了」的行徑，讓包商們為之氣結。

勁強營造曾於今年3、4月間，向民眾黨台北市議員林珍羽陳情，企圖加速驗收請款程序。（讀者提供）

勁強營造曾於今年3、4月間，向民眾黨台北市議員林珍羽陳情，企圖加速驗收請款程序。（讀者提供）

勁強營造曾於今年3、4月間，向民眾黨台北市議員林珍羽陳情，企圖加速驗收請款程序。（讀者提供）

▲勁強營造曾於今年3、4月間，向民眾黨台北市議員林珍羽陳情，企圖加速驗收請款程序。

另名包商B先生則指控建成大樓瑕疵重重，他秀出照片表示，大樓廳舍正式完工啟用前，準備進駐的北市社會局人員就曾入內檢查，發現地下二樓、四樓的地板多處淹水，還有一處天花板漏水就像小型瀑布般傾瀉而下，氣得當場要求廠商改善。

B先生更拿出竣工圖指出，勁強在地下四樓車道設計的截水溝並未按圖施工，多處陽台的排水溝也有設計瑕疵，按規定都必須自行改善，但他們卻要求新工處追加預算處理，新工處也任憑勁強請款，讓他不禁質疑勁強是否在新舊市府交接之際趁火打劫？

氣憤難平的包商為討回欠款，曾聯袂向台北市政府及議員陳情，不過勁強卻未派代表參加協調會，只以一紙公文回覆議員，自稱委屈求全讓大樓風光落成，還反控廠商專業不足、教唆黑幫訛詐工程款等，認為他們在如此的狀況下還能順利完工，議員應該建請相關單位敘獎才對。

包商控訴勁強態度惡劣，總經理還在對話群組中出言恫嚇工人。（讀者提供）

▲包商控訴勁強態度惡劣，總經理還在對話群組中出言恫嚇工人。

對於勁強的說法，包商C先生反駁說：「它們自己在工程期間，常傳一些如『再弄不好我就要殺人了！』『讓你們試試我的手段！』等字眼恐嚇下包商，我只是與工人去找他們的主管理論，就被報警說是黑道恐嚇，所幸最後不起訴處分；其實只要查法院查詢系統，就可看到勁強有多達99筆工程糾紛訴訟紀錄，劣跡斑斑的行徑猶如工程蟑螂一般。」

針對指控，本刊以電話、簡訊向勁強營造主管查證，但至截稿前尚無回應；林珍羽辦公室則指出，對勁強營造的陳情並無印象，不清楚是否為服務處接獲的陳情案件。

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【北市府工程爭議2】柯文哲社宅政績好掉漆　審計部報告揭從施工到包租代工問題多
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