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快訊／iPhone 15價格出爐！「5色新機」最低2萬5584元起

▲▼iPhone15售價出爐。（圖／蘋果官網）

▲iPhone15售價出爐。（圖／蘋果官網，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨1點登場，公開最新的iPhone 15系列。其中iPhone 15和iPhone 15 Plus的起售價為799美元（約25584元新台幣）、899美元（約28786元新台幣）。

蘋果表示，iPhone 15搭載A16仿生芯片、配備了第二代超寬帶芯片，且使用先進的機器學習模型，可以自動優先處理用戶通話中的語音，進行優秀的降噪。同時，新機有5種配色，分別為黑、藍、綠、黃及粉紅。

▲▼iPhone15售價出爐。（圖／蘋果官網）

此外，iPhone 15可透過衛星引入道路援助服務，並配備USB Type-C充電接口。

價格部分，iPhone 15和iPhone 15 Plus的起售價為799美元（約25584元新台幣）、899美元（約28786元新台幣）。另外，iPhone 15 Pro的屏幕尺寸為6.1英寸，而iPhone 15 Pro Max則為6.7英寸，詳細售價及規格，仍待蘋果官方公布。

【02:43更新】

蘋果官網顯示，iPhone 15系列128G為29900元、256G為33400元、512G為40400元；iPhone 15 Plus系列，128G為32900元、256G為36400元、512G為43400元。

▲▼iPhone15售價出爐。（圖／蘋果官網）

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