Z世代愛旅遊網購！年輕人重視行動資安：用對工具搞定三大常見困擾

▲ 凱翊表示出門在外最怕手機出狀況。（圖／翻攝自 Facebook／凱莉給點力）

記者樓菀玲／台北報導

對 Z 世代新鮮人來說，網路購物已經成為日常生活的一部分，然而這種便利性也伴隨著隱藏的危機，相關資安危機事件不斷增加，手機資安成為人們關注的焦點。

現代手機不僅是通訊工具，更是行動旅遊購物中心，然而隨著網路的進步，使用手機進行購物也有可能造成資安風險，使個人資訊可能遭到不法外洩，輕者廣告騷擾、重者詐騙破財。

為解決這些問題，三星推出了一系列資安工具，包括 Knox Vault、安全資料夾、資料隔離儲存、隱私管理員、Samsung Pay 等，以確保使用者在各種情境下都能安心使用手機。

網購融入日常生活，保護隱私安心購物

ETtoday 新聞主播雅憶過去曾經因為網路購物差點上當受騙，從此讓她驚覺資安漏洞的重要性，以及民眾該如何保護好個資以免外洩。

雅憶表示在某網路購物平台下單美妝用品後，卻收到一通自稱是購物平台客服的來電，對方竟然知道她的訂單所有細節，甚至個人消費資訊，這引發了她對於資安漏洞的深刻警惕。

然而，雅憶現在可以更放心，因為她擁有 Samsung Galaxy S23 Ultra 來保護她的個資，Samsung 內建了多重裝置防護的資安系統 Knox Vault，該技術採用 EAL 6+ 認證和國安等級的加密晶片，無論手機是開機還是關機都能妥善保護好重要內容。

此外，Samsung Galaxy S23 Ultra 還具備權限管理員功能，可以告訴使用者每個 APP 要求的權限，讓使用者可以最大限度管理隱私權，進一步自己決定哪個權限要允許開放、哪個權限選擇不開放。

雅憶提到 Samsung 安全資料夾功能也相當實用，使用者可以在其中存放重要資料，並透過設定圖形、密碼或指紋來保護資料夾的內容，更重要的是還可以將這個資料夾隱藏起來，以確保個人隱私的安全。

▲ 雅憶大讚 Samsung 內建 Knox Vault 技術可有效保護個資。（圖／翻攝自 IG／黃雅憶）

出門旅遊最怕手機出狀況，個資外洩成噩夢

手機幾乎成了人人必備的生活工具，不僅方便回訊息、追劇、付款，甚至儲存各種敏感資訊。然而，這種方便的同時也帶來了個資外洩的風險，ETtoday 新聞主播小孟最近分享了她的經驗，提醒大家保護個人資訊的重要性。

小孟坦言自己經常將所有的 APP 密碼和網拍帳號存儲在手機中，這樣做雖然方便，但卻相當危險。尤其對於經常出國的小孟來說，瀏覽國外網站、購買行程和商品時，網站可能會存在各種無形風險。

她分享自己過去在瀏覽某網站時，意外點到一個來路不明的 APP，導致行事曆出現了一個她完全不知道的行程，儘管小孟當下馬上刪除了 APP，但她意識到自己的個資可能已經外洩，這讓小孟感到極度擔憂。

後來小孟得知了 Knox Vault 這一保護手機資料的強大工具，Knox Vault 就像手機專屬的資料保險箱，透過晶片提供多層次的保護和安全性機制，包括雙重認證，防止資料夾受到惡意軟體和威脅攻擊，還能夠預防個人隱私資料的盜取或遺失。

▲ 小孟過去曾經意外點到有問題的 APP。（圖／翻攝自 Facebook／小孟Momo）

身為旅遊雲小編的凱翊每天都會關注吃喝玩樂資訊，看到有些網友因為貪求便宜，不小心就踏入了餐券住宿券旅遊團的陷阱，為了省錢在不明的網站裡購買便宜折價券，結果卻因此個資外洩，還接到各種推銷廣告訊息，甚至還有人到了國外才發現自己被詐騙，根本沒訂到房間，不只浪費錢還差點流落街頭。

在旅遊過程中，人們最怕的不是錢包被偷而是手機搞丟，現代人旅遊的許多資料都存在手機中，包括登機證、訂房資料、門票等等，一旦手機遺失或被偷，整個旅行可能會變成噩夢，因此保護手機和其中的資訊至關重要。

小標題：手機就是你的行動鑰匙圈，多層機制讓密碼更安全

ETtoday 新聞雲主播筱茜想到過去童年時，常夢想能擁有像多啦 A 夢一樣的記憶吐司，可以幫助她記住所有的知識點。然而，隨著年齡增長，需要記住的事情也變得越來越多，特別是密碼。

兩年前，她習慣了為不同的應用程式設定不同的密碼，將這些密碼保存在手機中，結果原本看似為了安全的做法到最後變成一團亂，甚至還導致她的個資外洩，收到了未曾訂購的商品。

為了解決這些問題，筱茜的朋友贈送了她一支三星手機，其中 Knox Vault 的強大功能，就像是手機的資料保險箱，提供多層次的防護和安全性機制，能夠有效防止資料被惡意軟體入侵和外洩。

▲ 筱茜分享自己的使用經驗。（圖／翻攝自 Facebook／邱筱茜 Vivian Chiu）

三星打造最高規格行動資安，保護手機也保護個資

三星打造一系列資安工具，目的是在確保使用者在使用手機時能享有最安全的保護，無論是網路購物、出門旅遊，都能確保個人資訊不被入侵，為手機的安全提供最完美的解決方案，讓人們隨時隨地都能透過手機享受旅遊購物的樂