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東森購物網「露營烤肉」全館7折起　電烤盤、烤肉組合熱賣

東森購物網「露營烤肉」全館7折起（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall休閒館推出「中秋9去戶外烤」活動，即日起至9/30露營烤肉用品全館7折起。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

中秋烤肉幾乎已成全民運動，近年環保意識興起，無論戶外露營或宅在家烤肉，無煙設計的電烤爐和電烤盤成為熱門選擇。東森購物網ETmall觀察到近兩周電烤盤業績呈現翻倍成長，即日起至9/24(日)推出「瘋烤肉大集合」，活動期間內下單享優惠價格外，再回饋30%東森幣。另針對熱愛戶外露營的人，休閒館推出「中秋9去戶外烤」活動，即日起至9/30露營烤肉用品全館7折起。

不管是朋友小聚，還是大家族聚會，在東森購物網ETmall都找到合適的烤肉組合，主打商品首推「漢克嚴選」5～7人嚴選肉品輕奢烤肉組，提供牛小排、松阪豬、翼板、雞腿和香腸等多種選擇，東森價1,160元；「大成食品」森森燒肉聯名組合，澎湃食材包括鹽烤黑蜜豬五花、雞肉串和剝皮辣椒烤翅，只賣880元；主打奢華的「神仙醬肉」松露鹽麴奢華燒烤饗宴6入，東森價1,599元；「華得水產」豪華人氣烤肉6件組適合2～4人份，僅賣1,111元；喜愛雞肉的人推薦「賀鮮生」雞夯燒鳥烤肉拚盤2組，售價980元，適合3～5人享用。

東森購物網「露營烤肉」全館7折起（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall自即日起至9/24(日)推出「瘋烤肉大集合」

東森購物網「露營烤肉」全館7折起（圖／東森購物提供）

▲ 「神仙醬肉」松露鹽麴奢華燒烤饗宴。

為了迎合環保潮流，東森購物網也挑選多款平價又實惠的電烤盤，熱銷品牌7折起，東森獨家「KINYO多功能電烤盤/燒烤盤」是家庭聚會首選，原價980元，特價890元；「義大利Giaretti 珈樂堤」IH多功能聚嗨料理盤，原價11,900元，特價4折只要4,990元，加碼回饋最高1000枚東森幣；日本IRIS電烤盤/燒烤盤，原價4,999元，現在特價只賣3,280元，經濟實惠打造與眾不同的中秋烤肉聚會。

東森購物網「露營烤肉」全館7折起（圖／東森購物提供）

▲露營愛好者心中的人氣品牌「日本Iwatani」岩谷KAZE新風丸III磁式瓦斯爐。

東森購物網ETmall「中秋9去戶外烤」活動優惠，自即日起至9/30(六)，主打商品推薦人氣品牌「日本Iwatani」岩谷KAZE新風丸III磁式瓦斯爐，原價3,480元，特價1990元；「妙管家」和風燒烤盤-大 HKGP-33，原價990元，特價499元；「優思居」戶外便攜蛋捲桌、「FJ」超輕戶外折疊月亮椅加大款以及「PHILIPS」600W儲能行動電源等，都是戶外露營熱門商品，目前全館7折起。東森購物網ETmall在9月份更推出「限時扭一扭」活動，簽到試手氣抽東森幣，100%中奬率，即抽即折。

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