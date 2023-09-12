海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區昨(11日)下午發生一起死亡車禍，一對吳姓父子買完晚餐準備回家，在路口停等紅燈時，遭到一名周姓海軍女士官長開車從後方衝撞，後座的17歲吳姓高中生被拖行數10公尺，經送醫搶救後仍宣告不治。吳父今日公開第一視角行車紀錄器畫面，當時周女的轎車原本靜止，卻突然從後方猛力撞擊，這一撞，就此天人永隔。

這起車禍事故發生在11日下午5點24分，警方獲報，左營區翠華路與新庄仔路口有交通事故發生，立即派員前往處理。員警趕抵現場，發現1名男子重傷、1男1女輕傷，由救護人員緊急送醫救治。

▲▼高雄左營發生嚴重車禍，17歲高中生遭拖行亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，36歲周姓女子當時駕駛自小客車，在翠華路、新庄仔路減速停等紅燈時，疑似因精神不濟，竟突然失控暴衝，衝撞到當時前方同樣停等紅燈的2部機車，再往前衝撞到當時沿著翠華路北往南方向行駛的一部自小客車。

警方指出，遭撞的共有2部機車，其中一部由50歲吳男騎乘，搭載17歲兒子，吳父未受傷，但兒子遭拖行數十公尺，經送醫搶救仍不治身亡；另一名則是31歲陳姓騎士，手腳有擦挫傷；另遭追撞的自小客車劉姓女駕駛，也有頭暈胸痛情形。

▲女士官長駕車精神不濟，撞上2部機車、1部轎車。（圖／記者許宥孺翻攝）

初步了解，肇事的周姓女子為海軍士官長，昨日到海軍左營基地上課，傍晚開車準備返回屏東時肇事；而吳姓父子則是一起去買晚餐，已經買好準備回家，卻在途中遭逢車禍，父子天人永隔。

周女則向警方表示，對車禍過程完全沒印象，直到清醒時才知道自己撞在分隔島上。警方對相關人員實施酒測，均無飲酒情事，肇事責任，將陳報交通大隊判定，事後也依過失致死罪嫌將周女移送法辦。

校方表示，吳姓高中生在校人緣佳，身材高瘦、外表陽光帥氣，一、二年級就參加校內的鬥牛社，也是校隊備受看重的籃球員，學校不久後就要參加籃球聯賽，吳姓高中生是隊內主力，但發生這種憾事，讓校內師生都很錯愕，今天早上有不少老師聞訊後也有些情緒，將對其他學生展開心理輔導。

▲吳父公開機車行車紀錄器，當時他在機車停車格上停紅燈，不到3秒就遭猛力撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）



吳父今日也公布第一視角的機車前、後行車紀錄器畫面，當時吳父載著吳姓高中生從周女的汽車旁經過，並繞行到機車停車格停等紅燈，沒想到機車靜止不過3秒，周女的車就從後方撞上，導致後座的兒子遭拖行數公尺重傷身亡。