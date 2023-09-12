　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區昨(11日)下午發生一起死亡車禍，一對吳姓父子買完晚餐準備回家，在路口停等紅燈時，遭到一名周姓海軍女士官長開車從後方衝撞，後座的17歲吳姓高中生被拖行數10公尺，經送醫搶救後仍宣告不治。吳父今日公開第一視角行車紀錄器畫面，當時周女的轎車原本靜止，卻突然從後方猛力撞擊，這一撞，就此天人永隔。

這起車禍事故發生在11日下午5點24分，警方獲報，左營區翠華路與新庄仔路口有交通事故發生，立即派員前往處理。員警趕抵現場，發現1名男子重傷、1男1女輕傷，由救護人員緊急送醫救治。

▲高雄左營發生嚴重車禍，17歲高中生遭拖行亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄左營發生嚴重車禍，17歲高中生遭拖行亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左營發生嚴重車禍，17歲高中生遭拖行亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，36歲周姓女子當時駕駛自小客車，在翠華路、新庄仔路減速停等紅燈時，疑似因精神不濟，竟突然失控暴衝，衝撞到當時前方同樣停等紅燈的2部機車，再往前衝撞到當時沿著翠華路北往南方向行駛的一部自小客車。

警方指出，遭撞的共有2部機車，其中一部由50歲吳男騎乘，搭載17歲兒子，吳父未受傷，但兒子遭拖行數十公尺，經送醫搶救仍不治身亡；另一名則是31歲陳姓騎士，手腳有擦挫傷；另遭追撞的自小客車劉姓女駕駛，也有頭暈胸痛情形。

▲▼高雄父子遭海軍女士官長猛撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女士官長駕車精神不濟，撞上2部機車、1部轎車。（圖／記者許宥孺翻攝）

初步了解，肇事的周姓女子為海軍士官長，昨日到海軍左營基地上課，傍晚開車準備返回屏東時肇事；而吳姓父子則是一起去買晚餐，已經買好準備回家，卻在途中遭逢車禍，父子天人永隔。

周女則向警方表示，對車禍過程完全沒印象，直到清醒時才知道自己撞在分隔島上。警方對相關人員實施酒測，均無飲酒情事，肇事責任，將陳報交通大隊判定，事後也依過失致死罪嫌將周女移送法辦。

校方表示，吳姓高中生在校人緣佳，身材高瘦、外表陽光帥氣，一、二年級就參加校內的鬥牛社，也是校隊備受看重的籃球員，學校不久後就要參加籃球聯賽，吳姓高中生是隊內主力，但發生這種憾事，讓校內師生都很錯愕，今天早上有不少老師聞訊後也有些情緒，將對其他學生展開心理輔導。

▲▼高雄父子遭海軍女士官長猛撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳父公開機車行車紀錄器，當時他在機車停車格上停紅燈，不到3秒就遭猛力撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳父今日也公布第一視角的機車前、後行車紀錄器畫面，當時吳父載著吳姓高中生從周女的汽車旁經過，並繞行到機車停車格停等紅燈，沒想到機車靜止不過3秒，周女的車就從後方撞上，導致後座的兒子遭拖行數公尺重傷身亡。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女士官長猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角曝
飛機廁所男女「活春宮」！　空服員開門看光
錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴！再爆高虹安男友「喬事」有錄音
快訊／5支PLG、2支T1球隊組新聯盟？　籃協回應了
獨／桃園人妻爸爸說話了！「連我想要打砲她都不敢」
iPhone 15價格硬！　果粉點出「1優勢」太強：物超所值
鄰居訂做鞋櫃「包住電梯按鍵」！　一票狂酸：空間管理大師

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

阿嬤養大他竟砍22刀殺害！還先拿錢買春　二審再判無期

通緝犯「胸口掛3平安符」酒駕...開到一半睡翻！鬼扯好友開的

越南籍失聯移工拒絕攔檢　衝撞警車保險桿繼續逃...下場曝光

太陽太刺眼！新北女騎士自撞路邊違停拖板車　頭破血流倒地

國道多捆銅線掉落！占據車道回堵9公里　肇事駕駛沒綁緊下場慘了

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管！心痛影片曝

快訊／才隔4天！高雄輕軌又出事　女騎士「闖越路口」擦撞受傷

嘉義豪雨水淹一層樓高　6萬隻肉雞全部淹死「屍體堆成山」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

阿嬤養大他竟砍22刀殺害！還先拿錢買春　二審再判無期

通緝犯「胸口掛3平安符」酒駕...開到一半睡翻！鬼扯好友開的

越南籍失聯移工拒絕攔檢　衝撞警車保險桿繼續逃...下場曝光

太陽太刺眼！新北女騎士自撞路邊違停拖板車　頭破血流倒地

國道多捆銅線掉落！占據車道回堵9公里　肇事駕駛沒綁緊下場慘了

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管！心痛影片曝

快訊／才隔4天！高雄輕軌又出事　女騎士「闖越路口」擦撞受傷

嘉義豪雨水淹一層樓高　6萬隻肉雞全部淹死「屍體堆成山」

中埔警社區基層治安座談會　宣導反詐騙反賄選

岡山版農16首案進場　定錨價掛3字頭受矚目

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣！心碎停工原因曝光：非常不好意思

1億救災款爭議落幕！　基泰低頭了：正匯入市府指定帳戶

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式　限量品只送不賣

全達全台首座「E-HERO移動充電機器人」亮相　解決固定充電樁問題

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

貓頭鷹被偷拔毛嚇到振翅！　奴才拿羽毛摸頭...牠超享受

社會熱門新聞

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

即／新竹網通大廠火警　4F辦公室起火燃燒

基泰「二大門神」曝光！　來頭超大黑白通吃

新北工廠大火　火舌噴出窗濃煙沖天

快訊／台南傳槍響　男左腿疑中槍送醫

買好晚餐回家！父子遭海軍女士官猛撞　17歲兒送醫亡

新竹獨居翁失聯！警破門驚見「2犬啃屍」

醫師濫賣針劑害死三毒蟲　判刑定讞

獨／嘉義夫妻溺水雙亡　老客人悲憶和藹笑容

三寶停平交道被火車撞　影片曝光

基泰閃辭董座「不倫師生戀」黑歷史起底　法院認證判賠

誤把特戰老兵當通緝犯！警民互毆全身傷　檢全起訴

賣茶女業務被灌醉　港商裝傻「被驗出DNA」

更多熱門

相關新聞

岡山版農16首案進場　定錨價掛3字頭受矚目

岡山版農16首案進場　定錨價掛3字頭受矚目

岡山位於高雄半導體S廊帶重要樞紐，又有捷運岡山路竹延伸線等多項利多，有岡山版農16之稱的87期重劃區，為岡山最受注目的新重劃區。近期首案進場堪稱市場風向標，開價35萬元起，區內還有鑫龍騰、皇苑建設等大咖建商紛插旗，首案公開具重劃區定錨效應。

太陽太刺眼！新北女騎士自撞違停拖板車

太陽太刺眼！新北女騎士自撞違停拖板車

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管

即／高雄輕軌又出事　女騎士闖越路口擦撞受傷

即／高雄輕軌又出事　女騎士闖越路口擦撞受傷

預售屋緊箍咒發酵　高市賣壓最重區「每5間有3間等買家」

預售屋緊箍咒發酵　高市賣壓最重區「每5間有3間等買家」

關鍵字：

高雄左營分局車禍

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面