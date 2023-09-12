▲他好奇「超商關東煮」為何越來越少人買，眾人點出2關鍵致命傷。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

超商商品非常多，從各類雜貨、餅乾飲料、生食熟食應有盡有，但隨著大眾消費習慣改變，有些商品可能會慢慢淡出，近日就有一名網友以「超商關東煮怎麼越來越少人買」為題發文，引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢以「超商關東煮怎麼越來越少人買」為題，表示在他的印象中，超商10、20年多年前「關東煮超級夯」，那個時候大家超愛在超商買關東煮，再加一包科學麵果腹，不過近幾年看關東煮越來越少人買，「為什麼不夯了？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，許多人紛紛寫下心目中「關東煮退燒」的原因，答案大致上可以分為2種情況，分別是「價位變高，CP值變低」、「被即期品打折影響」。

有人說，「一直漲，漲到某金額，就不划算了」、「很夯的時候大部分品項都是10元，現在隨便夾都比便當還貴」、「現在一串都快跟御飯糰一樣了，我要省去吃御飯糰不就好了」、「漲到太貴了自然沒人買」。

也有人說，「太貴，不如搶XX時光」、「友善時光打折下去便當頂多都7、80左右，關東煮只能買4支，怎麼可能選擇關東煮」、「超商食物選擇性變多，加上有打折時段，關東煮變太貴了」、「吃滷味5根，破100，供你參考」。